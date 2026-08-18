Ceuta denuncia el abandono del Gobierno de Sánchez: "Las calles, las playas y los montes están absolutamente ocupados"

El consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, ha insistido en que la situación que hoy vive la ciudad autónoma es terrible. Es más, según el consejero, la realidad "empeora" por momentos. Gaitán ha pedido refuerzos en las fronteras, más funcionarios de Extranjería y más agentes de policía para proteger a unos ciudadanos que se ven amenazados y que no pueden hacer una vida normal porque las calles, las playas, y los montes están invadidos.

En Es la Mañana de Federico, en esRadio, el consejero de Presidencia y Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha explicado que "pasan los días y no vemos ningún tipo de medida ni solución". "La situación no ha mejorado, creo que empeora", ha añadido. Gaitán ha subrayado la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez ante el colapso: "No hay medidas efectivas para sacar a las personas que invadieron la ciudad". Ha reiterado, además, que el término apropiado es invasión y no otro, como pretende la propaganda del Gobierno.

También ha comentado que "siguen sin saberse cifras oficiales de cuántas personas quedan en la ciudad". "La ciudad, las calles, los barrios, las playas, los montes están absolutamente ocupados por estas personas y la gente no puede hacer una vida normal acorde con el mes que estamos viviendo. Apenas salen por las calles. No exagero, la situación es la que comento", ha afirmado.

Otro aspecto que subraya la inacción del Gobierno de Sánchez, tal y como ha insistido el presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, es que Gaitán ha confirmado que Pedro Sánchez y Vivas "no han vuelto a hablar". "Ni una llamada. El presidente del Gobierno vino y al día siguiente se fue de vacaciones", ha manifestado.

La propuesta del Gobierno de Ceuta

Fue este lunes cuando Juan Jesús Vivas apuntó que el Gobierno ceutí iría a todas las instancias del Estado para buscar el apoyo necesario para atajar las consecuencias de la invasión. En ese sentido, Gaitán ha insistido en que los cálculos que manejan podrían ser suficientes para solucionarlo. "Si se pone un número de funcionarios adecuados, que estimamos en 50, que se dediquen a hacer expedientes, en un mes podríamos devolver a 15.000 personas. Si hay voluntad y se quiere, y con policías suficientes, podríamos conseguirlo", ha comentado. "Iremos a todas las instituciones que componen el Estado", ha aseverado. Ha confirmado también que desde el Ejecutivo autonómico aún no tienen sobre la mesa la vía legal, pero, llegado el caso, no es descartable que recurran a ella.

El desamparo en el que ha sumido el Gobierno de España a Ceuta llega también a las cifras. Gaitán ha apuntado que los datos de menas que acoge la ciudad autónoma "es de 1.372". El dato contrasta con la cifra que aporta el Ministerio del Interior, que es de 1.898. Gaitán ha advertido de que no tiene una explicación para esa divergencia y ha precisado que "estamos hablando de una ocupación de 4.631% con respecto a los recursos ordinarios; es decir, multiplicamos por 47 nuestras capacidades, porque no tenemos recursos".

La solución no puede ser otra que el regreso de todos aquellos que entraron ilegalmente en España. "Todos los que entraron en la ciudad, adultos y menores, tienen que salir, y eso es lo que pedimos al Gobierno de la Nación. Es lo que todo el mundo de Ceuta desea", ha manifestado. Por último, Gaitán ha pedido seguridad en las calles y en la frontera. "Queremos que se refuerce la frontera y más efectivos de policía", ha concluido.