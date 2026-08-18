Oscar Puente no es nadie

Hacen bien el PP y Feijóo en prestar atención a los últimos exabruptos de Óscar Puente, sobre todo porque ni son rebuznos sin sentido —aunque lo parezcan, como todo lo que dice— ni son una idea o una inciativa del ministro de las redes sociales, ese que se ocupa de la cartera de Transportes en el escaso tiempo libre que le queda entre tuit y tuit.

Y es que en esta polémica tenemos que empezar por tener clara una cosa: Óscar Puente no es nadie, no tiene ninguna entidad política, línea ideológica que defender o facción del partido que le respalde; los aplausos que levanta en el Congreso o en la plataforma de Elon Musk se acabarían un segundo después de caer en desgracia frente al líder supremo, al "puto amo", como él mismo lo llamó.

Ni vale para gestionar, ni es una representación digna de otra cosa que no sea un espectáculo de freaks políticos. Tampoco tiene ni la dignidad institucional que se le presupone a un ministro, ni la entidad política o personal de alguien que se hace respetar por sus iguales. Es un cero a la izquierda de otros ceros a la izquierda, la nada malencarada, gritona y maleducada.

Así que cuando habla, tuitea o rebuzna —que en él es todo uno— no está hablando un espectro político conocido como Óscar Puente, estamos escuchando la voz de Pedro Sánchez, que lo manda como a un perro de presa a tantear el terreno, enseñar los dientes y, desde la distancia y la aparente respetabilidad, evaluar la respuesta del entorno a los gruñidos y ladridos.

Por eso es tan grave lo que Puente ha excretado esta semana primero en las redes sociales y después en una entrevista, porque su ataque al Rey y a la monarquía no es una ocurrencia de este chico que se lo toma todo tan a pecho, ya sabéis cómo es, es una táctica medida y lanzada desde Moncloa y que tiene una intención muy clara: ir generando el ambiente para unas elecciones en las que no esté en juego solo la composición del Parlamento y el Gobierno, como corresponde, sino mucho más.

Porque Sánchez sabe que sólo puede sobrevivir política y judicialmente en una situación excepcional y, sobre todo, porque está dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir en pie. Incluyendo, sin ninguna duda, arrastrar al país a un proceso de descomposición institucional y territorial del que sería imposible salir como una democracia comparable a la de los países en nuestro entorno. Lo que Feijóo este mismo jueves ha llamado un "proceso destituyente" después del cual costaría mucho reconocer a España… o a lo que quedase de ella.