Frontera de arena y humo: Ceuta epicentro de una operación de bandera falsa

El 30 de julio pasado, 80.000 jóvenes asaltaron la frontera de Ceuta con el único propósito de desestabilizar. Ni iban a poder saltar a la Península ni se podrían quedar mucho tiempo todos, pero sí los suficientes para empezar a construir el relato de una operación de bandera falsa.

El siguiente paso de la narrativa es aceptar que la situación no está controlada y que nuevos actos se van a producir, haciendo creer que estas movilizaciones masivas se producen en el país con una de las mejores inteligencias del mundo, de forma descontrolada, lo que exige de un despliegue militar y policial.

El despliegue es inmediato, coreografiado y masivo. En las inmediaciones de la frontera de Ceuta, las fuerzas de seguridad de Marruecos levantan un muro humano de uniformes, vehículos blindados y controles de carreteras. Ante los ojos del mundo, Rabat se presenta como el guardián definitivo de la frontera sur de Europa, un aliado indispensable que agota sus recursos para contener la desesperación de miles de jóvenes subsaharianos y marroquíes atraídos por el espejismo de un salto masivo.

Sin embargo, en el tablero de la alta geopolítica del norte de África, las cosas rara vez son lo que parecen. Lo que la prensa internacional documenta como un esfuerzo titánico de contención fronteriza parece ocultar, bajo una capa de polvo y propaganda, los engranajes de una de las estrategias más viejas y efectivas de la historia militar: la preparación de una operación de falsa bandera.

La acumulación de fuerzas militares y policiales marroquíes en la frontera no busca evitar una invasión real; busca fabricar el escenario para una crisis controlada, diseñada, financiada y dirigida desde los propios despachos de la inteligencia alauí. Al organizar clandestinamente la aglomeración de migrantes mediante campañas de desinformación en redes sociales y, simultáneamente, desplegar un ejército para frenarla, Marruecos no está defendiendo la soberanía europea: está construyendo la justificación perfecta para una futura acción militar o una capitulación diplomática forzada de España.

Para que una operación de bandera falsa tenga éxito en la era de la información, necesita una narrativa visualmente indiscutible. La acumulación de tropas marroquíes en la frontera cumple una triple función psicológica y estratégica.

En primer lugar, crea una sensación de urgencia y peligro inminente en la opinión pública española y europea. Al ver las imágenes de miles de personas contenidas a duras penas por las porras marroquíes, el espectador occidental absorbe el mensaje de que el statu quo es insostenible y que Ceuta está en riesgo permanente de ser absorbida por el caos.

En segundo lugar, otorga a Rabat una superioridad moral transitoria. Marruecos se posiciona como el dique de contención, el socio que sufre la presión migratoria para proteger a una Europa indolente. Esta posición le permite exigir compensaciones financieras multimillonarias, legitimación de sus reclamaciones sobre el Sáhara Occidental y, fundamentalmente, el repliegue táctico de las fuerzas de seguridad españolas para "no provocar".

La tercera función, la más peligrosa, es la infiltración y el control del detonante. Al ser el propio aparato estatal marroquí el que facilita, tolera u organiza los canales de convocatoria para el asalto fronterizo, el palacio real tiene el control absoluto sobre el termómetro de la tensión. Rabat decide cuándo se abre la espita y cuándo se cierra. Si la diplomacia española no cede a las pretensiones de Marruecos, las fuerzas de seguridad alauíes simplemente recibirán la orden de dar un paso atrás durante unas horas, permitiendo una «invasión» descontrolada. El caos resultante en las calles de Ceuta sería inmediatamente utilizado por Marruecos para justificar una intervención humanitaria, de pacificación o de protección de sus propios nacionales en territorio español.

La estrategia de utilizar incidentes fronterizos provocados, simulados o directamente inventados para justificar una agresión militar posterior tiene un amplio y oscuro recorrido histórico. Marruecos no está inventando la pólvora; está perfeccionando una técnica que ya utilizaron los grandes imperios del siglo XX.

El paralelismo más evidente en el contexto europeo se encuentra en el incidente de Gliwice, en 1939. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, comandos de las SS nazi disfrazados con uniformes polacos asaltaron una estación de radio alemana en la ciudad fronteriza de Gliwice. Dejaron tras de sí los cadáveres de prisioneros de campos de concentración asesinados a los que vistieron como soldados polacos para simular un ataque. Al día siguiente, Adolf Hitler justificó la invasión de Polonia ante el Reichstag alegando que el ejército alemán estaba respondiendo a las agresiones y violaciones fronterizas de los polacos. Al igual que en el diseño potencial sobre Ceuta, la acumulación previa de tropas alemanas en la frontera se justificaba oficialmente como una medida de "defensa y vigilancia" contra la inestabilidad polaca.

Si miramos hacia Asia, el incidente de Mukden, en 1931, ofrece otra lección magistral de cómo fabricar un pretexto. Oficiales del Ejército Imperial Japonés dinamitaron una sección de la vía del ferrocarril del Sur de Manchuria, de propiedad japonesa, cerca de Mukden. La explosión fue tan débil que un tren pasó por el lugar pocos minutos después sin sufrir daños, pero sirvió como la justificación necesaria. El ejército japonés acusó a los disidentes chinos del ataque y utilizó la supuesta "inestabilidad fronteriza" y la necesidad de "proteger las infraestructuras y a sus ciudadanos" para lanzar una invasión a gran escala de Manchuria, estableciendo el estado títere de Manchukuo. La acumulación de tropas japonesas en la zona, presentada originalmente como una fuerza de paz y protección ferroviaria, resultó ser la vanguardia de la invasión.

El incidente del Golfo de Tonkín, en 1964, es el ejemplo por excelencia de cómo una distorsión de los hechos en una zona de fricción puede desencadenar una guerra a gran escala. La administración estadounidense afirmó que destructores norvietnamitas habían atacado de forma no provocada a navíos de la Armada de los Estados Unidos. Aunque investigaciones posteriores demostraron que el segundo ataque nunca existió y que el primero fue una respuesta a operaciones encubiertas estadounidenses, el presidente Lyndon B. Johnson utilizó el suceso para obtener la aprobación del Congreso para aumentar drásticamente la intervención militar en la Guerra de Vietnam.

Nosotros ya fuimos víctimas de una operación similar de consecuencias estratégicas dramáticas para nuestro país: el hundimiento del acorazado estadounidense USS Maine en 1898 ofrece una lección histórica sobre cómo un Estado puede instrumentalizar un suceso fortuito o provocado para construir el pretexto perfecto para la guerra. Tras la explosión del buque en el puerto de La Habana, la prensa y el gobierno de los Estados Unidos culparon inmediatamente a España de haber colocado una mina submarina, ignorando deliberadamente las investigaciones que apuntaban a un accidente interno en los pañoles de carbón. El famoso lema "Remember the Maine, to hell with Spain" encendió el fervor patriótico y justificó una intervención militar expansionista que Washington llevaba años planeando. Este caso demuestra que, en la arquitectura de una bandera falsa, no siempre es necesario ejecutar materialmente el sabotaje; basta con controlar la narrativa del caos, fabricar un culpable ante la opinión pública y utilizar la indignación prefabricada para forzar un vuelco geopolítico.

Trasladado al escenario de Ceuta, Marruecos no necesita detonar un explosivo, le basta con coordinar el desborde de la frontera y culpar a la "incapacidad" o "provocación" española para activar su propio mecanismo de presión y justificar una intervención en el territorio.

La diferencia fundamental entre los ejemplos históricos y la situación actual en Ceuta radica en el uso de la guerra híbrida. Hoy en día, una bandera falsa no requiere necesariamente el uso de explosivos o soldados disfrazados. El flujo migratorio masivo instrumentalizado, lo que los analistas militares denominan la "conversión de la migración en arma" es el sustituto moderno de la artillería pesada.

Al concentrar tropas en la frontera, Marruecos realiza un ejercicio de prestidigitación. Mientras el mundo mira la mano derecha –los policías marroquíes golpeando escudos y deteniendo a jóvenes en Castillejos–, la mano izquierda –los servicios de inteligencia– sigue moviendo los hilos de las mafias, permitiendo el transporte de personas desde el interior del país hacia el norte y sembrando el descontento.

Si el Gobierno de España y la Unión Europea compran la narrativa marroquí y agradecen la "colaboración" de Rabat en el control migratorio, estaremos cayendo en la trampa. Estaremos validando la presencia militar marroquí masiva a escasos metros de las ciudades autónomas españolas. Estaríamos normalizando que la estabilidad de una parte del territorio nacional español depende, exclusivamente, del estado de ánimo y de la financiación que reciba una potencia extranjera.

La acumulación de fuerzas marroquíes no es un acto de buena vecindad ni un servicio de seguridad subcontratado por Bruselas. Es la preparación del terreno. Si España no fortalece de forma autónoma sus fronteras, si no despliega una diplomacia de firmeza y si sigue delegando la soberanía de sus líneas divisorias en quien desea anexionárselas, estará permitiendo que se escriba el guion de la próxima bandera falsa. Una en la que el pretexto ya no será una estación de radio o una vía de tren dinamitada, sino una crisis humanitaria insostenible provocada artificialmente, ante la cual las fuerzas marroquíes, convenientemente acumuladas en la frontera, decidirán cruzar, ya no para contener, sino para proteger a sus ciudadanos victimizados por la rigurosa aplicación de leyes españolas más diseñadas para protegerlos de Marruecos que para protegernos a nosotros de la amenaza.

El Estado español debe aceptar diferentes escenarios, entre ellos el oficial marroquí, sí, pero también debe trabajar sobre esta hipótesis e interponer los recursos diplomáticos y militares que hagan inviable esta opción que no es descartable a la vista de la historia, las declaraciones y los hechos.