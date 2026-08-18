Feijóo reprocha al Gobierno sus ataques a Vivas y al Rey: "Vivimos un proceso destituyente"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido a los ataques que el Gobierno de Pedro Sánchez está lanzando contra el rey Felipe VI y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Aprovechando un homenaje en Ribadeo al expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo, el líder popular ha acusado a Óscar Puente de comportarse de forma "tabernaria" por señalar a la Corona.

"Tenemos un Gobierno ausente, inerte e indiferente a los intereses, seguridad, la integridad y la soberanía de los españoles", ha dicho Feijóo, que ha reprochado al presidente recomendar una playlist de canciones mientras "se invade una parte del territorio español". "Vivimos un momento destituyente", ha asegurado, en contraposición a la Transición y la aprobación de la actual Carta Magna.

En tono muy duro, el líder del PP ha acusado al Ejecutivo de "actuar contra la Nación y el Estado, ocupándolos, degradándolos y desarmándolos", ha dicho, avisando de que las intenciones del presidente pasan por "romper y deconstruir el sistema constitucional del 78" y "sustituir el Estado Autonómico constitucional por una plurinacionalidad de carácter confederal".

La amenaza de Sánchez

"El Gobierno opera una mutación constitucional, por la puerta de atrás, y sin mayoría para ello", ha alertado, denunciando que las consecuencias de este "programa destituyente" que "nadie ha votado" son "el aumento de la confrontación, el deterioro de las instituciones y la quiebra del sistema de garantías jurídicas.

Feijóo ha reivindicado la Corona, el Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la sociedad civil como contrapesos para frenar a Sánchez, que busca "deslegitimarlas" para "dividir" y plantear las próximas elecciones generales como "un plebiscito" sobre ello.

El líder del PP ha presentado su formación como dique de contención, además de las instituciones y poderes que luchan para evitar esa situación. "Mi compromiso es recuperar la buena política en beneficio de todos los españoles", ha dicho, prometiendo una "alternativa de renovación y reconstrucción nacional".