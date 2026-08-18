La lentitud de Interior para identificar a los menas en Ceuta: haría falta más de un mes para completar el proceso

Desde el inicio de la invasión de Ceuta del pasado 30 de julio hasta este martes, la Policía Nacional ha identificado a 2.168 menas, según los datos que ha facilitado el Ministerio del Interior, que encabeza Fernando Grande-Marlaska. El jueves 13 de agosto, según la información de Interior, la cifra era de 1.898 menores identificados. Es decir, en cinco días, han podido identificar a 270 menas.

La lentitud del proceso de identificación demuestra la necesidad de reforzar el trabajo que realizan los agentes de Extranjería. Según las estimaciones que trasladó el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Aarón Álamo, en esRadio, podría haber 4.800 menores solo en la barriada de El Príncipe. Así, ayer en Libertad Digital se publicó que Interior ha enviado a seis agentes para enfrentarse a unos 5.000 expedientes individuales de expulsión. Con una media de 90 identificaciones al día, haría falta más de un mes para que conseguir identificarlos a todos.

Por lo demás, los datos contrastan con la información que ha aportado este mismo martes el consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Ramón Gaitán Rodríguez. Gaitán ha apuntado que, con los datos que manejan en el Gobierno ceutí, actualizados hasta este lunes, la cifra era de 1.372 menas identificados y acogidos en los centros que dispone el Gobierno autonómico.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que las 1.500 plazas que se habilitarán con la instalación de cuatro nuevos dispositivos de atención en Ceuta podrían ampliarse a 4.000. Una capacidad que es insuficiente para acoger a todos los menores que se hallan, presumiblemente, en estos momentos en la ciudad autónoma.

Y es que a pesar de los refuerzos que se han enviado a Ceuta, tanto el Gobierno autonómico como los ciudadanos manifiestan que no son suficientes: las calles no son seguras ni hay capacidad logística para atender a los menas. Tampoco los efectivos de Extranjería presentes pueden soportar la carga que suponen 5.000 expedientes individuales en total. Curiosamente, Grande-Marlaska afirmó que los inmigrantes que entraron de manera ilegal en España serían devueltos "a la mayor brevedad". Los hechos demuestran que esa brevedad de la que habla no puede realizarse, principalmente por la desidia del Ministerio.