Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias: "Sánchez perdió el norte, Marruecos no cejará hasta lograr sus objetivos"

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, del PP, atiende a Libertad Digital horas después de que se conozca que Marruecos ha intensificado su actividad militar en pleno conflicto con Ceuta, y siempre mirando de reojo a Canarias. Las islas vivieron una situación parecida en 2024, cuando se registró en un año la llegada de 40.000 personas, provocando un auténtico caos. En Ceuta entraron 70.000 en sólo unas horas.

¿Hay motivo para preocuparse con la militarización de Marruecos en alianza con EEUU?

Siempre hay que estar atentos cuando hay movimientos militares en un país vecino. No es una buena noticia para España en general, y para Canarias en particular. España no debería vivir de espaldas a eso, y el Gobierno ha puesto poco interés en todo lo que va preparando Marruecos. Lo ha demostrado en Ceuta.

Marruecos está amenazando la soberanía española de Ceuta y Melilla. ¿Puede ser Canarias la siguiente?

Marruecos no cejará hasta cumplir sus objetivos: primero el Sáhara, ahora Ceuta y Melilla…España ha vivido mejores momentos en su relación internacional con Marruecos, que ve la debilidad de un Gobierno desbordado, desnortado y despreocupado por protegernos. Y ahí es donde están incidiendo para lograr lo máximo posible.

¿Qué opina de la respuesta que ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez?

Ha sido penosa, ridícula, vergonzosa y una burla hacia el pueblo español. No puede ser que en estos momentos el presidente se ponga, en tono jocoso, a vender una playlist y a hacer una recomendación de libros. Estamos en manos de una persona que ha perdido el norte, que su único objetivo es salvarse él y a su familia, y que le da igual España. Debería abandonar el Gobierno de España de inmediato.

Hay que cambiar la relación con Marruecos para que haya respeto mutuo

¿Habría que endurecer el tono con Marruecos?

Esta situación se remonta a hace tiempo, porque el Gobierno de Sánchez se ha tomado a broma la relación con Marruecos. Si hubiera habido desde el principio diálogo y respeto, estaríamos en otra situación. Pero, cuando tú eres el rey de Marruecos y ves enfrente a una persona como Pedro Sánchez, con el que puedes hacer lo que te da la gana, aprovechas la situación. Hay que cambiar la relación con Marruecos para que haya respeto por ambas partes.

¿Cómo vive lo que ocurre en Ceuta?

El Gobierno intenta eclipsar la realidad con su relato, pero no es momento de desviarse de la cuestión principal: la seguridad. La seguridad de las fronteras, de los que viven y trabajan en Ceuta. Hemos visto noticias espeluznantes de violaciones, agresiones, robos….Ceuta ha pasado en unas horas de ser una ciudad tranquila a ser una ciudad insegura, preocupada, en la que muchos se plantean vivir en ella. Vivas ha hecho lo que debía, elevar el tono contra el Gobierno español y decir que no es momento para bromas.

Sánchez no actúa de manera cabal

¿Qué opina de que Sánchez siga de vacaciones?

Es muy difícil ponerse ahora en la mente del presidente, no está en gobernar ni en pensar en el país, sólo está en salvarse a sí mismo. Le da igual España y los españoles. Lo que estamos viviendo no lo hace una persona cabal, incluso ha prohibido al Rey ir a Ceuta…

El presidente intenta desviar la presión a las CCAA por el reparto de menores ¿debe el PP acogerlos?

Pedro Sánchez está volviendo a hacer lo que hizo con Canarias: entrar en un debate absurdo para enfrentar a las Comunidades, los partidos y la sociedad. Si el Estado abandona una ciudad en política migratoria, es el Estado el que debe asumir el 100% de esa política migratoria, también de los menores. Lo demás es una broma. El Estado debió hacerse cargo de los menores en Canarias y ahora debe hacer lo mismo.

¿Cuál es la situación ahora en Canarias? Porque seguís viviendo la llegada de inmigrantes.

Sigue muriendo gente en el mar y nadie está poniendo el foco en ellas. Si lo comparamos a hace un año, cuando entraron 40.000 personas, o a las 70.000 de Ceuta, parece que haya bajado la presión, pero siguen llegando miles de personas de manera irregular.