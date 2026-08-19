Detectan dos casos de sarna entre los policías desplazados a Ceuta que ya han vuelto con sus familias

Dos agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que estuvieron desplegados en Ceuta con motivo de la crisis migratoria desencadenada por el asalto masivo de inmigrantes del pasado 30 de julio han sido diagnosticados de sarna, una infección de la piel muy contagiosa, cuando ya habían regresado a sus ciudades de origen y se encontraban con sus familias, según ha confirmado Jupol a Libertad Digital.

"Al llegar a casa les ha dado el brote. En el hospital les han indicado que tarda como una semana, lo estaban incubando", ha explicado a este periódico la portavoz nacional del sindicato policial, Laura García. "Sabíamos que esto iba a pasar, la situación de insalubridad en la que trabajan los compañeros es palpable", asevera. "Los primeros días no tenían ningún tipo de protección, ni una triste mascarilla, ni guantes… Absolutamente nada", exclama. "Se les mandó a pecho descubierto".

"Como sabíamos que iba a suceder, solicitamos y registramos un escrito ante la Dirección General de la Policía para que se les hiciera unos exámenes médicos tanto a los desplegados, que van y vienen más o menos cada 15 días, como a los que están allí normalmente, los que están allí destinados", ha afirmado. "Estábamos convencidos de que iban a enfermar algunos y se lo iban a llevar a sus familias, que lamentablemente es lo que está pasando".

Brote entre los militares

Los casos de estos dos policías nacionales diagnosticados de sarna se suman a los de los 24 militares desplazados a Ceuta para apoyar a las fuerzas de seguridad que han resultado contagiados de la misma enfermedad, 22 de ellos después de la entrada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma, que ha confirmado el propio Ministerio de Defensa a través de un comunicado después de que la Unión de Militares de Tropa (UMT) y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) se quejaran de la ausencia de información al respecto.

El departamento que dirige Margarita Robles asegura que la causa no está relacionada con el contacto del personal militar con los inmigrantes que permanecen en la ciudad tras el asalto y resta importancia a los contagios, al afirmar que es una infección muy común en zonas de elevada humedad. Además, añade, todos los afectados se encontrarían recibiendo ya el tratamiento aconsejado por las autoridades sanitarias.

No obstante, el presidente de ATME, Marco Antonio Gómez Martín, ha advertido durante una entrevista concedida este miércoles al programa Es la Mañana de Federico en esRadio que podría haber militares que aún no hayan sido diagnosticados. Asimismo, ha asegurado que no disponen de la información suficiente por parte de Sanidad para atajar el problema y ha acusado a Defensa de intentar "callar, tapar u ocultar" lo que ocurre en muchas ocasiones.