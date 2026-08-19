Las quinientas niñas de Sira Rego en Ceuta

El descontrol en Ceuta es de tal calibre que se puede afirmar sin exagerar ni un ápice que el Gobierno está fuera de combate, que no hay nadie a los mandos y que todo es improvisación y propaganda, manipulación y caos. No es un Ejecutivo digno de tal nombre sino una panda de ministros balbuceantes que cambian de versión en menos tiempo del que se tarda en cruzar el Estrecho. Un día aseguran que distribuirán a los menores en las comunidades del PP y Vox para reventar gobiernos regionales y al otro, que están hablando con Rabat para repatriarlos a todos, grandes y chicos. Así lo dijo el campanudo José Manuel Albares tras loar la lealtad del vecino marroquí. Pero eso ya no vale. Ahora resulta que el Gobierno quiere evacuar de Ceuta a quinientas niñas por la vía de la máxima urgencia, saltándose a la torera sus propias leyes y maquinando un decreto para dar pátina de legalidad a lo que bien se podría interpretar como un rapto. ¿Qué opina al respecto Rabat? Cabe recordar que no hace ni una semana que las autoridades marroquíes exigían la devolución de todos los invasores y especialmente de los menores. O eso decían. ¿Acaso ha cambiado de criterio Mohamed VI?

El Gobierno de España se había comprometido además en la Unión Europea a no aceptar a ninguno de los inmigrantes que se han quedado en Ceuta, incluidos los menores. La preocupación con los efectos llamada de España en la mayoría de los países de la UE es notoria y supera las diferencias ideológicas de los gobiernos, como expresa la coincidencia de criterios entre Italia y Dinamarca. En el caso del Gobierno español, no se puede esperar nada. Primero dijo que no llegaban a mil los asaltantes, negó que se tratara de una invasión, para después hablar de agresión, luego glosó la colaboración marroquí, más tarde anunció el traslado a la Península de los menores, luego que no y ahora que las niñas sí. ¿Qué pasa? ¿Es que acaso no están seguras en Ceuta? Claro, como no hay puntos violetas. Y luego va a resultar que lo que era mentira, las agresiones, los abusos y las violaciones, es tan cierto como que hay que extraer de la zona a toda prisa a quinientas niñas antes de que acaben como esclavas sexuales de la sana juventud que según las teorías buenistas de la izquierda ha desembarcado en Ceuta fruto de la desesperación y para labrarse un porvenir.

La operación para traer a quinientas o más niñas se está fraguando en el Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, de la facción de Sumar. Uno de los principales problemas es que Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, racanea hasta extremos inconcebibles con el personal que debe tomar la filiación de los menas aspirantes a dar el salto a la Península. Ahora mismo Ceuta debería ser el centro del Estado, pero no es precisamente el caso. Los ministros de vacaciones disponen de mucho más personal a su servicio que ochenta mil ceutíes, víctimas de una intolerable agresión marroquí y de la traición del Gobierno de Sánchez.