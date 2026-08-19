El Gobierno busca repartir a 500 niñas que entraron durante la invasión a Ceuta sin ceder la tutela a las CCAA

El Ministerio de Juventud e Infancia, que encabeza Sira Rego, trabaja en un plan para acoger a 500 menas que se encuentran en estos momentos en Ceuta. Según la información disponible, desde el departamento de Rego se trabaja en un real decreto-ley que obligaría a una "acogida vinculante y solidaria" por parte de todas las comunidades.

En concreto, desde el Ministerio buscan trasladar a 500 niñas a la Península que entraron durante la invasión de Ceuta el pasado 30 de julio. Además de la preparación de este real decreto-ley, desde Juventud e Infancia afirman que también contemplan "otras fórmulas que permitan agilizar la acogida" de los menores.

Entre estas fórmulas también se aborda "una vía" para que las organizaciones de protección a la infancia "desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en la Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas". "En este momento se trabaja en esta vía de manera urgente para un número concreto de menores, en este momento cifrado en 500 aproximadamente, si bien puede variar durante el proceso", indican las fuentes de Infancia.

Desde el inicio de la invasión de Ceuta del pasado 30 de julio hasta este martes, la Policía Nacional ha identificado a 2.168 menas, según los datos que ha facilitado el Ministerio del Interior, que encabeza Fernando Grande-Marlaska. El jueves 13 de agosto, según la información de Interior, la cifra era de 1.898 menores identificados. Es decir, en cinco días, han podido identificar a 270 inmigrantes.