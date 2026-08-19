El PP reprobará en el Senado a los ministros Marlaska, Robles, Albares, Redondo y García por Ceuta

El Partido Popular ha anunciado la reprobación en el Senado de los ministros de Exteriores, José Manuel Albares; de Defensa, Margarita Robles; del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Sanidad, Mónica García y de Igualdad, Ana Redondo, por su gestión en la crisis de Ceuta. Lo ha anunciado la portavoz del partido en la Cámara Alta, Alicia García, que ha calificado de "desvergüenza" y "despropósito" la negativa de tres de los ministros a comparecer.

Se trata de Robles, Albares y Marlaska, que fueron citados esta semana y la pasada para dar explicaciones. Ninguno de ellos apareció, aunque la de Defensa mostró predisposición a acudir, pero acabó claudicando ante Sánchez, que impuso acudir sólo al Congreso y hacerlo en la última semana de agosto, cuando darán explicaciones hasta cinco ministros en apenas tres días. No así el presidente.

"Los contrapesos todavía funcionan a pesar del Gobierno", ha advertido García, que ha acusado a Pedro Sánchez de "querer un Senado amordazado, vaciado y paralizado". Preguntada por la posibilidad de acudir a los tribunales para denunciar a los tres ministros que huyeron de la Cámara Alta, la portavoz del PP no lo ha descartado, asegurando que de momento han activado una ofensiva parlamentaria.

Libertad Digital ya informó de que el PP estudiaba la posibilidad de plantear un conflicto de atribuciones, como ya hizo el pasado mes de febrero contra Pedro Sánchez por ausentarse en enero de un Pleno al que había sido convocado para explicar el accidente ferroviario de Adamuz. El presidente no se presentó y no excusó tampoco su ausencia.

Preguntaba por el plan anunciado por el Gobierno para trasladar a la península a las niñas que están en Ceuta, García ha puesto el énfasis en las contradicciones de los distintos ministerios implicados, que han pasado de negar el riesgo de violación y las denuncias, a decir que expulsarán a todos y, ahora, anunciar un plan de traslado. El PP defiende que "donde mejor están los menores es con sus familias".