Feijóo regresa a Ceuta en ausencia de Sánchez y anuncia un recurso al TS por la huida del Gobierno en el Senado

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha regresado a Ceuta, en su segunda visita desde la invasión, mientras Pedro Sánchez sigue disfrutando de sus vacaciones en La Mareta. El líder de la oposición ha comparecido junto a su compañero de filas, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que le ha agradecido su interés, revelando que hablan a diario "hasta tres veces al día".

Feijóo ha denunciado que su partido ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo por la negativa de los ministros de Defensa, Margarita Robles, de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Exteriores, José Manuel Albares, a acudir al Senado, desobedeciendo su mandato y obligación constitucional. Todos ellos habían sido citados en comisión para dar explicaciones. "Es desolador que hayan comparecido antes ministros europeos", ha criticado el líder del PP. "Hasta aquí hemos llegado", remataba.

De esta forma, el PP modifica su estrategia y, en lugar de acudir al Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido, opta por presentar una denuncia el TS. Y es que el Tribunal de Garantías mantiene congelados los 14 recursos presentados por el PP por conflicto de atribuciones, incluido uno contra Pedro Sánchez por no comparecer en la Cámara Alta para dar cuenta de Adamuz el pasado mes de enero.

"¿Quién manda aquí?", ha preguntado de forma retórica Feijóo, que ha vuelto a insistir en su petición de pedir un mando único "de una vez" en Ceuta. El líder del PP ha exigido el regreso de "todos, cuando digo todos es todos" los inmigrantes que han cruzado la frontera. "En ningún caso pueden obtener derechos, ni mayores ni menores", ha dicho después de que la ministra Elma Saiz haya anunciado el traslado urgente a la península de 500 niñas.

El líder del PP ha denunciado que "España ha perdido el control de sus fronteras y 20 días después no ha regresado la normalidad, mientras el Gobierno "pretende despacharlo como un mero capítulo de verano", ha criticado Feijóo, que ha denunciado que "seguimos sin saber qué ha pasado" y no hay todavía un "plan". Después ha enumerado las "mentiras" del Ejecutivo sobre las condiciones sanitarias, el número de personas que permanecen en la ciudad y el supuesto regreso a la normalidad.

Vivas implora auxilio

Vivas ha endurecido mucho el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha reprochado "no haber hecho nada para contener la marcha de 80.000 personas, desoír las peticiones de auxilio y socorro de los ceutíes y pretender vendernos la idea de que habíamos llegado a la normalidad".

"Tras 20 días no han sido capaces siquiera de decir cuántas personas hay", ha lamentado, reprochando al Ejecutivo que no todavía no haya un "horizonte temporal para esa vuelta a la normalidad". "Nadie puede venir a Ceuta a dar lecciones de solidaridad y humanidad, nadie", ha reiterado después de que la ministra Mónica García tildara de "xenófobas" las denuncias sobre las condiciones sanitarias de los inmigrantes.

El presidente de Ceuta ha exigido cambiar la Ley de Extranjería para favorecer las devoluciones de los 12.000 inmigrantes que continúan en la ciudad, y ha criticado que el Ejecutivo "siga confiando en el país vecino para la seguridad de nuestra fronteros, cuando todos saben lo que piensa de nuestra soberanía", alabando el plan del PP para "salvar Ceuta" y reforzar la seguridad en la zona.