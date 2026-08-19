Vox fomentaría la inmigración

Poco a poco, Vox ha mutado su discurso original, el nacionalista unitario, hasta convertir el rechazo aparente al aluvión migratorio en el único contenido reseñable de su programa. Pero la radical intransigencia que destila su retórica sobre esa cuestión comienza a desteñirse, y a pasos acelerados, cuando se baja a la letra pequeña en busca de las medidas específicas que proponen con tal de llevarla a la práctica desde el Boletín Oficial del Estado. Y es que una política económica que desincentive la inmigración no aparece por ningún lado en sus documentos oficiales. Simplemente, no aparece.

Al contrario, la filosofía de fondo que inspira sus planteamientos operaría como un poderoso imán para atraer aún más mano de obra no cualificada del Tercer Mundo, perpetuando así el modelo de salarios bajos que ha instalado de facto la izquierda desde el Gobierno. Vox, en la práctica, resulta ser tan proclive a incentivar la inmigración como Podemos, Sumar o el propio PSOE, pues inmigración y salarios bajos constituyen hoy sinónimos. Porque la pregunta no es qué dice Vox sobre las fronteras, sino qué defiende sobre los salarios en la base de la pirámide. ¿Quiere que el Estado fije el SMI? ¿Prefiere establecerlo de modo indirecto por medio de la legislación laboral sobre negociación colectiva –el modelo suizo–? ¿O desea encomendar esa tarea a la relación de fuerzas en el mercado, como en cualquier país subdesarrollado?

Y aquí Vox exhibe una ambigüedad muy calculada: no rechaza abiertamente el SMI, pero desvía el debate hacia cotizaciones e impuestos, cuyo abaratamiento sólo puede traducirse en un empleo no cualificado más barato para el empleador. A lo que añade el propósito de reducir en un 40% la actual indemnización por despido improcedente, pasando de 33 a 20 días por año trabajado. Empleos más baratos y despidos más baratos. He ahí el programa económico del flamante nuevo partido de los obreros españoles. Dicen que van a imitar a Milei en todo cuando consigan pisar moqueta; pero Milei, al menos, no atrae a inmigrantes no cualificados de todos los rincones del planeta con rumbo hacia Buenos Aires.