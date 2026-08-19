La Guardia Civil, indefensa desde que Marlaska desmanteló el exitoso OCON Sur: "El narco ha perdido el miedo"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió suprimir la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar OCON Sur sorprendentemente en 2022, cuatro años después de su puesta en marcha con excelentes resultados. Los alrededor de 150 agentes especializados que formaban parte del grupo lograron efectuar más de 12.000 detenciones e incautar más de 1.400 toneladas de droga.

El Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur se creó —gracias a un acuerdo previo del extitular de la cartera, Juan Ignacio Zoido (PP), y la entonces presidenta del Gobierno autonómico andaluz, Susana Díaz, que se vio frenado por la moción de censura contra Mariano Rajoy— con la finalidad de reforzar la lucha contra el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y el crimen organizado que operaba en Andalucía.

La excusa que Marlaska ofreció para ordenar su disolución fue la reorganización del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar por el que los agentes especializados que componían el equipo de élite pasaban a integrarse en las comandancias territoriales así como en unidades de inteligencia como el CRAIN (Centro Regional de Análisis e Inteligencia). Pero la decisión fue criticada hasta por la Fiscalía Antidroga de Andalucía, que —en la memoria de 2022— señaló que "se produjo sorpresivamente y sin comunicación previa".

El desmantelamiento del grupo se tradujo en menor presión policial sobre los grupos criminales que operaban en el Estrecho y ahora lo hacen también en Huelva. Clanes de la droga que campan a sus anchas ante una Guardia Civil desprotegida —sin medios humanos ni materiales para hacerles frente— que, en estos cuatro años, ha tenido que lamentar cuatro muertes directamente vinculadas a operativos y persecuciones del Instituto Armado contra el narcotráfico en esa zona de la costa andaluza.

El 9 de febrero de 2024, una narcolancha embistió una embarcación de la Guardia Civil frente al Puerto de Barbate acabando con la vida de Miguel Ángel González Gómez —de 39 años— y David Pérez Carracedo —de 43 años—. El 8 de mayo de 2026 murieron otros dos agentes que participaban en una persecución a alta velocidad, a unas 80 millas de la costa onubense: Germán Pérez González —de 55 años— y Jerónimo Jiménez Molero —de 56—.

"Cuando se suprimió el OCON Sur no se eliminó una estructura burocrática cualquiera, se desmontó la única herramienta que había demostrado que se podía plantar cara al narcotráfico en el Campo de Gibraltar", asevera el secretario de relaciones institucionales de la AUGC, Diego Madrazo, en declaraciones a Libertad Digital. "El resultado lo ve cualquiera que hoy recorra esa costa".

Sin mando único no hay coordinación

"El OCON Sur funcionaba porque coordinaba, porque daba continuidad al trabajo y porque permitía tener una visión de conjunto del problema", aseguran desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles. "Se desmanteló sin explicar a nadie qué iba a ocupar su lugar, y desde entonces seguimos esperando esa explicación", añade el portavoz de la organización. "Lo que ha traído su desaparición es fragmentación".

"Tenemos unidades trabajando cada una por su cuenta, sin un mando único que ordene el esfuerzo, mientras que enfrente las organizaciones criminales sí están perfectamente coordinadas y sí tienen medios de sobra", argumenta Diego Madrazo. "El narcotráfico además ya no se queda en la playa".

Según explica a este periódico, "se ha extendido por toda la costa andaluza y ha saltado a Huelva, al Levante y a Baleares". "Y lo ha hecho con una violencia que hace unos años era impensable", añade. "Agresiones a compañeros, embestidas a patrulleras, atropellos deliberados. Eso ya no es delincuencia contra la propiedad, es criminalidad organizada que ha perdido el miedo", sentencia.

"Nuestros compañeros persiguen narcolanchas de mil caballos con medios que se quedan cortos, en jornadas interminables y sin el respaldo institucional que este trabajo exige", argumenta. "El sistema se sostiene a base de vocación, y la vocación no es un recurso ilimitado".

Las exigencias de AUGC

"Por eso exigimos la restitución inmediata del OCON Sur, con mando propio, con capacidad real de coordinación y con los medios humanos y materiales que en su día lo hicieron eficaz", señala el representante de la asociación mayoritaria de profesionales de la Guardia Civil.

"Pedimos también la declaración de Zona de Especial Singularidad para todo el litoral afectado, porque el problema hace tiempo que desbordó el Campo de Gibraltar", asegura. "Eso significa refuerzo de plantilla, incentivos que fijen a los efectivos en el destino y estabilidad".

"Sin eso, los destinos se cubren, se queman y se abandonan", insiste, "exigimos de una vez el reconocimiento de la profesión de riesgo". "Al guardia civil que se juega la vida en una playa de madrugada no se le puede seguir diciendo que su trabajo es equiparable al de cualquier otro puesto de la Administración", argumenta.

"El narcotráfico no espera a que la Administración decida reorganizarse", advierte Madrazo. "Cada mes que pasa sin OCON Sur es un mes que ganan ellos y que perdemos todos", afirma. "AUGC lleva años advirtiéndolo, antes que nadie, y lo va a seguir diciendo las veces que haga falta".