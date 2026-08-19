Sánchez calienta las generales: lanza a Puente contra el Rey tras vetarle en Ceuta

Los ataques de Óscar Puente al Rey, por ser ya reincidentes, forman parte de la estrategia del Gobierno para minar la buena imagen que tiene la Monarquía entre los españoles. Después del papel de Felipe VI en el 1-O y en Paiporta, cuando se quedó a escuchar a los vecinos, su popularidad creció, en detrimento de la de Pedro Sánchez, que buscaría plantear las elecciones generales como un plebiscito sobre Monarquía o República para que el PSOE engulla incluso a ERC.

El ministro de Transportes ha señalado ya en dos ocasiones al monarca, en plena crisis de Ceuta. Mientras el jefe del Ejecutivo continúa de vacaciones en La Mareta, y la desesperación de los ceutíes crece, Puente ha salido en tromba a atacar al Rey y al PP. Es la primera vez que un ministro critica directamente al jefe del Estado, y lo hace solo por aceptar fotografiarse con Javier Negre.

La embestida se produce después de que trascendiera que Felipe VI tenía intenciones de visitar Ceuta y el Gobierno se lo prohibió. Para intentar ofrecer un mínimo consuelo, el monarca recibió al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. Vivas explicó después que el Rey se comprometió a viajar a la ciudad autónoma.

Una pretensión para la que necesita el permiso del Ejecutivo, ya que se trata de una cuestión política muy sensible, que podría despertar todavía más los recelos de Marruecos. La visita, sin embargo, permitiría mostrar una imagen de fuerza ante Rabat en plenas amenazas del país alauí, especialmente por la relación familiar que existe entre ambas monarquías. Al tiempo que consolaría a los ceutíes.

La mala relación con la Casa Real

El Gobierno busca evitar, precisamente, las muestras de cariño que pudieran profesarle los ciudadanos a Felipe VI, y que contrastarían con los reproches que recibió la ministra de Defensa, Margarita Robles —única en acercarse a escuchar a los ceutíes— y los abucheos, pitos e insultos con los que han recibido al resto de miembros del Ejecutivo que han visitado Ceuta apenas por unas horas.

Una estampa que truncaría los planes de Sánchez, que ya ha protagonizado varios encontronazos con la Casa Real por restarle protagonismo y perjudicar su imagen al comparar los abucheos que recibe el presidente con el cariño que despierta la Familia Real, como ocurrió durante la DANA.

Objetivo: ERC, BNG o Compromís

Las encuestas electorales arrojan un resultado muy pobre para el PSOE, incluso después de engullir a Sumar y Podemos. De ahí que los socialistas busquen ensanchar su espacio a costa de otras formaciones, además de fórmulas imaginativas como la Ley de Nietos. La competencia con ERC ya se produce en las autonómicas con el presidente catalán, Salvador Illa.

En las últimas generales, esta comunidad fue la que permitió resucitar a un Sánchez al que se daba por muerto. Y sigue siendo el refugio en el que esperan poder guarecerse los socialistas si, como auguran todos los pronósticos, el PSOE pierde también los gobiernos de Castilla-La Mancha y Asturias.

El desgaste que sufre el partido de Oriol Junqueras por su apoyo a Sánchez podría ser aprovechado por el presidente para arañarle votos y presentar las próximas generales como un plebiscito sobre el sistema político español, presentándose abiertamente como un partido republicano. Una forma, también, de excitar el ánimo de la izquierda y movilizar a quienes puedan pensar quedarse en casa.

Una vez que la estrategia de alentar el miedo a la "ultraderecha" ha dejado de surtir tanto efecto, a la vista de las últimas convocatorias electorales, la combinación de ambas ideas podría permitir al PSOE tener una ventana de oportunidad y, al menos, quedar en mejor posición de lo esperado, aunque no lograra sumar lo suficiente para seguir en La Moncloa.