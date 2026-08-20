Gloria al Gobierno y que se pudran los ceutíes

Técnicamente decidieron no hacer nada. Lo avanzaron los refuerzos de los primeros días, irrisorios. Como cuando anunciaron el despliegue del Ejército, mientras la letra pequeña, a su pesar, precisaba: 120 efectivos. Con eso, a lidiar con decenas de miles. Y, venga, seis policías más para los trámites. Incompetencia, sí, pero ante todo la superioridad moral. Que se note que hay un Gobierno con valores progresistas. Gloria a un Gobierno que resuelve otra crisis sin violencia, allí donde otros se hubieran liado a palos. El coro cantó la epopeya cuando muchos regresaron a Marruecos, expulsados, en realidad, por la actitud de la población civil ceutí. A su manera acusica lo recogió, en testimonios, un diario progubernamental: "Nos vamos porque no hay comida, no nos venden leche para la niña"; "he dormido en el monte porque la gente nos echaba con piedras y pistolas". Pero la gloria, para el hombre demediado. El coro cantó la romanza de que Sánchez salía reforzado, ¡ahora así, ahora gana seguro!, y era el faro incuestionable del progresismo mundial. España, líder de los invertebrados.

La amonestación de una veintena de países europeos, los pellizcos de monja de la Comisión forzaron declaraciones desagradables. Aseguraron que ninguno de los que habían irrumpido en Ceuta iría a la península y guardaron en el cajón la miserable idea de distribuir a los menores por las autonomías del PP y Vox para exacerbar las contradicciones. Pero no por mucho tiempo. Era demasiado buena.

La superioridad moral quiere el subidón. Quiere decir que hay racistas. Quiere acusar de acoger o no acoger por el color de piel. Vuelve a circular la especie de que se acogió a niños ucranianos por rubitos y no se quiere acoger a niños marroquíes por morenitos. Los rubitos entraron legalmente, por acuerdo del Gobierno de Ucrania y el español, pero a los superiores solo les interesa lo superior, la humanidad por encima de la legalidad. Aunque lo definitivo es que Sumar, que aún sigue ahí, quiere su parte del pastel, la parte infantil, el bálsamo bebé. Van a llevar a la península a cientos de menores porque no hay garantía de que sus padres marroquíes las eduquen en la perspectiva de género. Premio gordo para las mafias, las redes y los padres marroquíes que nos mandan a sus hijos, pero que nadie se altere: el efecto llamada es un bulo.

La superioridad moral se pone en modo autosatisfecho, que es lo suyo, y las consecuencias las sufren los ceutíes. Pero quiénes son los ceutíes para el bendito Gobierno progresista. Votan al PP, lo que hay del PSOE va a desaparecer después de esto y peor aún, son pocos votantes. Si Stalin preguntó una vez cuántas divisiones tenía el Papa, Sánchez, aunque él sin ironía, se pregunta cuántos diputados pone Ceuta en el Congreso. Dónde va a parar, es mucho más importante la progresía barcelonesa. También la madrileña, pero canta más la otra. En esa liga están quienes pueden salvar de la extinción al partido que gobierna. Lo primero es tener contenta a esta gente, reafirmar su convicción de que son mejores que los otros, esos bárbaros, y acompañarlos en su hipocresía. Llegar a su vanidad narcisista es llegar a su voto.

La integridad territorial, la españolidad de Ceuta, eso les trae sin cuidado a quienes sienten que no debe haber naciones ni fronteras. El Gobierno ha tenido claras las prioridades desde el principio. Sabe cuál es su target. Y los ceutíes, que se jodan.