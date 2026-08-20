Sánchez: 1.006 asesores y ninguno lo saca de La Mareta

Libre Mercado publicaba este jueves que la cifra de asesores contratados por el Gobierno supera el millar de individuos, concretamente hay ya 1.006 asesores repartidos por diferentes ministerios, además del personal propio de cada uno de ellos, ya sean o no funcionarios.

Miles y miles de personas, en suma, trabajando para un Gobierno que, en cambio, no trabaja. O al menos no trabaja en lo que debería ser su principal y única labor: solucionar los problemas de los españoles.

Ceuta se ha convertido en el último ejemplo de esto y en uno de los peores, y eso que la lista es larga y dramática, desde la pandemia hasta la DANA pasando por la tragedia de Adamuz o el volcán de La Palma: todo ha sido desidia, ineficacia e incluso desdén con aquellos que necesitaban ayuda. De forma sistemática en aquellos momentos en los que más necesaria era la presencia del Estado, Pedro Sánchez y sus secuaces se han encargado de que este llegase tarde, mal y, en más de una ocasión, nunca.

Volviendo a los 1.006 asesores contratados con el dinero de todos los contribuyentes, es público y notorio que pese a ello la inmensa mayoría de ellos se dedican a trabajar —y eso los que trabajan, ya hemos visto la generosidad con la que este Gobierno regala puestos para los que no es necesario ni pasarse por la oficina— para las marrullerías políticas del presidente: tácticas electorales, análisis demoscópicos, construcción de relatos y argumentarios… todo un ejército de mentes consagradas a la tarea de aguantar un mes más en Moncloa, reducir una décima el desgaste en las encuestas, encontrar carnaza con la que alimentar a los buitres mediáticos al servicio del poder, que tampoco han sido nunca tan numerosos ni han estado tan bien pagados.

Sin embargo, la realidad suele acabar imponiéndose al mejor de los relatos prefabricados y Ceuta y la invasión de ilegales que ha sufrido son el mejor ejemplo de ello: todas las trolas que nos han ido contando el propio Sánchez y otros personajes de baja estofa —Grande-Marlaska, Margarita Robles, Mónica García, el ínclito Albares…— han ido cayendo día tras día y semana tras semana, mientras emergía cada hora con más fuerza la realidad de un Gobierno que no supo predecir la crisis, que no fue capaz de prevenirla y que se ha visto completamente arrollado por ella. Un Gobierno sin otro plan que intentar que el tiempo diluyese el problema y que la opinión pública empezase a preocuparse por otra cosa. Obviamente, ninguna de las dos cosas ha ocurrido: los inmigrantes siguen ahí y los españoles siguen contemplando la situación horrorizados.

Así, en esta crisis todavía más que en otras se ha visto con claridad la incompetencia supina de ese ejército de asesores que no han sido capaces de ver o transmitir a sus superiores la gravedad de la situación y el impacto que está teniendo en la opinión pública. Nadie ha visto que el relato estaba siendo destrozado día a día, hora a hora y minuto a minuto; nadie ha impedido espectáculos en las redes sociales que ya causan no poco bochorno en una situación normal, pero resultan absolutamente indignantes mientras una parte de España sufre lo que está sufriendo Ceuta; nadie ha trazado algo que pareciese un plan para salir del atolladero; nadie le ha dicho a Sánchez y sus ministros que no podían limitarse a hacer viajes exprés a la ciudad atacada o seguir tan tranquilos de vacaciones. En resumen, que Sánchez tiene 1.006 asesores y ninguno lo ha sacado de La Mareta.