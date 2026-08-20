El caos se apodera del Gobierno mientras crece la alarma europea por Ceuta

La crisis de Ceuta ha puesto de relieve, más que nunca, la incapacidad del Gobierno para gestionar problemas reales que implican, además, a varios Ministerios de distinto signo político. El caos se percibe en los mensajes contradictorios que lanzan los ministros y la falta de un plan sobre cómo abordar la situación, cuando se cumplen ya tres semanas de la invasión.

La estrategia inicial pasaba por vender "normalidad" y dejar que el tiempo rebajara el interés mediático para simular que el problema ya estaba resuelto. Pero el Ejecutivo se ha dado de bruces con una realidad alarmante, en la que juegan un papel primordial las terribles imágenes que llegan a diario desde Ceuta, además de las denuncias de sanitarios, agentes, políticos de distintos partidos y ciudadanos.

Vídeos y fotografías que ya alertaron a Europa en la invasión, y le han llevado a elevar ahora la voz ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. El temor a que lo ocurrido dé alas a partidos de "ultraderecha" ha forzado a la UE a reclamar la expulsión de los inmigrantes, recordando que lo permite el pacto de Migraciones y Asilo, recientemente aprobado. Hace días ya ofrecieron la ayuda de Frontex.

Pedro Sánchez hace caso omiso a las "recomendaciones", mientras continúa de vacaciones y envía en su lugar, a cuentagotas, a los ministros afectados por la crisis. Desde José Manuel Albares, a Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Mónica García o Elma Saiz, ninguno ha sido capaz de coordinar, al menos, un mismo mensaje que trasladar a la opinión pública.

El papel de 'verso suelto' asumido por la ministra de Defensa es sólo una muestra de la falta de coordinación entre departamentos. El titular de Interior insistió en decir que el CNI no avisó, mientras su compañera saca la cara por ellos. Albares prometió expulsar a todos, mientras Marlaska dejó resquicios para los que soliciten asilo y los menores.

El alarmante baile de cifras

La ministra Elma Saiz se corrigió a sí misma cuando anunció la instalación de 1.500 carpas para acoger a los inmigrantes, admitiendo así que no los iban a devolver, para dejar después en el aire la posibilidad de ampliar esa cifra y ser incapaz, por último, de concretar qué número acabarán colocando. Y anunció el traslado urgente de 500 niñas a la península, después de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, negara el riesgo.

El baile de cifras sobre los inmigrantes que permanecen en la ciudad es también otro síntoma del caos que reina en el seno del Gobierno. Marlaska aseguró en un primer momento que sólo había 2.000, pero las imágenes eran tan elocuentes que elevó después la cifra a 5.000. La ministra portavoz, Elma Saiz, dice desconocer cuántos hay, después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, confirmara que más de 12.000 pululan todavía por las calles.

El goteo incesante de denuncias de violación y las condiciones insalubres, por las que han resultado contagiados incluso militares y policías, desmienten a Mónica García, que tildó de "xenófobos" a quienes alertaban de las enfermedades que podían traer los inmigrantes y el riesgo de epidemia.

La ministra se saltaba, además, el respeto institucional que había caracterizado las comparecencias de los ministros junto a Vivas, al que señalaba por la situación sanitaria, obviando que esta materia es competencia del Gobierno central en Ceuta y Melilla.

La mala relación entre Marlaska y Robles, las fricciones entre PSOE y Sumar o la ausencia del presidente en plena crisis dificultan la posibilidad de trazar y ejecutar un plan que sólo pasa, de momento, por reprochar al PP su falta de colaboración en las CCAA para acoger a los inmigrantes, atacar al Rey y señalar al presidente de Ceuta.