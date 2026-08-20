El Gobierno no ha informado a las CCAA del PP del traslado de 500 niñas desde Ceuta

El Partido Popular denuncia que el Gobierno ni siquiera les ha comunicado su intención de trasladar 500 niñas de manera urgente de Ceuta a la península. Lo ha dicho la vicesecretaria de Sanidad, Carmen Fúnez, al ser preguntada por la prensa. También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóó, criticó este miércoles la nula información que el Gobierno proporciona a los gobiernos regionales y la oposición.

La ministra portavoz, Elma Saiz, informó este miércoles de la intención de desplazar a estas menores, sin aportar detalles sobre los motivos ni su destino. Feijóo advirtió de que "todas las personas, incluidos los menores, deben ser devueltos" a Marruecos, rechazando de plano las pretensiones del Ejecutivo, que no habría informado siquiera a los gobiernos del PP.

"No se les ha trasladado absolutamente nada", ha dicho Fúnez, que ha acusado al Gobierno de propagar "bulos" por atribuir al PP falta de humanidad. "Nosotros pedimos que se cumpla la ley", ha insistido, en línea con lo manifestado por Feijóo, que advirtió de que Ceuta no puede convertirse en una pasarela de entrada de inmigrantes irregulares hacia Europa.

La vicesecretaria del PP se ha preguntado, además, "qué está pasando en Ceuta para que el Gobierno quiera sacar de allí a esas 500 niñas, hay algo que no nos están contando, y es el Gobierno el que debería estar dando explicaciones". Y es que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, negó que las mujeres y niñas estuvieran en riesgo en Ceuta, pese a las denuncias de violación que ya existían.

Una Conferencia de Infancia muy tensa

Fúnez ha recordado que en la reunión preparatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia, que se reunirá el próximo 27 de agosto, sólo se abordó incluir en el orden del día una ayuda de 25 millones de euros a las comunidades autónomas para el reparto de menores, nada del traslado de las 500 niñas, que todavía no ha sido comunicado.

Cataluña y el País Vasco siguen rechazando acoger a ningún menor, al igual que el PP, lo que aboca a un conflicto entre administraciones en el que el Gobierno central ya ha advertido que impondrá su criterio. En anteriores repartos actuó sin comunicárselo a los gobiernos del PP, por la vía de los hechos, y dejó fuera a las regiones gobernadas por sus socios.

La cuestión, que en anteriores ocasiones provocó fricciones entre PP y Vox, no ha generado esta vez división entre los socios. Ambos partidos rechazan cualquier reparto de los inmigrantes que todavía permanecen en Ceuta y exigen su devolución inmediata, recordando que son responsabilidad del Gobierno central por haber permitido su llegada.