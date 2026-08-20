El periódico que 'destapó' que Peinado tenía dos DNI descubre ahora que Ayuso vive de alquiler

Isabel Díaz Ayuso vive de alquiler con su pareja, Alberto González Amador, en un piso de 110 metros cuadrados por el que pagan un alquiler "estimado" de alrededor de 2.000 euros al mes. Esta es la impresionante noticia que publicaba este miércoles El Plural, en una "exclusiva" que firma L.A.

El periódico con fuertes vínculos con el PSOE asegura entre grandes aspavientos que dicha información de alcance es cierta a pesar de que Miguel Ángel Rodríguez, el conocido director de Gabinete de la Presidencia de la Comunidad, no la ha confirmado. La vivienda cuenta con tres habitaciones y dos baños y está en una pequeña urbanización de varios edificios que cuenta con garaje y piscina, como pueden ver, elementos todos de carácter totalmente extraordinario dentro del mercado de vivienda de la capital, si nos permiten la ironía.

La sorprendente exclusiva se publica cuando se está empezando a apagar el revuelo por un ático que la Comunidad de Madrid habría adquirido para usar como oficina temporal durante las obras de rehabilitación en la Casa de Correos de la Puerta del Sol, la sede de la presidencia de la administración regional.

La izquierda en la región ha acusado a Díaz Ayuso de querer usar ese piso como vivienda particular, un extremo que la presidenta de la CAM ha negado en todo momento. Finalmente, la popular ha decidido vender este y otros inmuebles y usar el dinero recaudado en proyectos para la recuperación de la Sierra Oeste, tras los incendios que ha sufrido en este mismo verano.

Lo cierto es que, vista la voracidad por el dinero público de sus conmilitones en la izquierda, es posible que para los responsables de El Plural que un político esté pagándose su vivienda resulte una noticia extraordinaria.

Las grandes exclusivas de El Plural

El Plural es un pequeño periódico en internet con una vinculación muy directa con el PSOE de Madrid. Fundado por el ya fallecido Enric Sopena, que fue director de informativos en RTVE con Felipe González en la Presidencia del Gobierno, su anterior directora –Angélica Rubio– dejó el puesto para convertirse en consejera de RTVE gracias al PSOE, con un sueldo de más de 100.000 euros al año.

En los últimos tiempos ha logrado cierta relevancia por la publicación de exclusivas peculiares, especialmente aquella en la que acusaron al juez Juan Carlos Peinado, el instructor de la causa de Begoña Gómez, de tener dos DNI con los que había acumulado un importante número de inmuebles a su nombre.

La sorprendente estrategia de un magistrado de un juzgado común de Madrid tenía una explicación muy sencilla que marcó un notable ridículo del periódico y de medios como La Sexta que se hicieron eco de la noticia: no es que Juan Carlos Peinado tuviese dos DNI, sino que se trataba de dos personas con el mismo nombre que tenían cada uno su DNI.

No satisfechos con el anterior exitazo, los responsables de El Plural decidieron lanzarse de nuevo contra Peinado y su familia con otra exclusiva sorprendente: que la mujer del juez tenía un puesto en el Ayuntamiento de Madrid gracias a unos retrasos en ciertas instrucciones de su marido, pero en la misma información reconocían que era funcionaria por oposición desde hace 40 años.