Olvidados por Interior y bajo techo gracias al Ejército: la verdadera situación de los policías enviados a Ceuta

El Ministerio del Interior se lava las manos con una ridícula dieta de 77 euros. Esa es la cantidad que los policías nacionales desplazados a Ceuta con motivo de la crisis migratoria, derivada del asalto masivo de inmigrantes a la ciudad autónoma registrado el pasado 30 de julio, reciben para cubrir sus necesidades diarias: desayunar, comer, cenar y dormir. Es decir, que con alrededor de 40 euros los agentes deberían de poder pagar un alojamiento digno.

"En la mayoría de las ocasiones, los compañeros tienen que pagar por ir a trabajar. Esto es así y no solo pasa con los de la UIP (Unidades de Intervención Policial, conocidas como antidisturbios), sino con todos los que se desplazan de todas las unidades: caballería, guías caninos, equipos de investigación, UPR... El Ministerio sabe en las condiciones en las que estamos y no ofrece ninguna solución", asegura la portavoz de Jupol, Laura García, en declaraciones a Libertad Digital.

"Interior debería proporcionar unas condiciones dignas y salubres a los agentes, pero no lo ha hecho", añade. "Han sido los compañeros militares quienes nos han dado lo que tienen, tenemos que estar agradecidos", exclama. Respecto a las imágenes que han circulado en redes sobre las condiciones de estos alojamientos, García nos explica que es cierto que "algunos de esos pabellones llevaban cerrados mucho tiempo y están más deteriorados", pero las condiciones son "con las que cuentan" los soldados.

¿Qué condiciones tienen en los barracones?

"No hay aire acondicionado, eso es verdad. Y la capacidad de los termos para el agua caliente es muy limitada, como pueda pasar en tu casa. No da de sí cuando muchos deciden ducharse a la vez", relata la portavoz de Jupol, que habla con franqueza sobre la situación en la que se encuentran los policías pero rechaza las informaciones sensacionalistas que se están publicando al respecto en determinados medios. El sentimiento es el de "puro agradecimiento hacia los militares", insiste.

"La Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que va a desplazarse va a llevar unos pingüinos para que los compañeros estén un poco mejor, y también regletas para que puedan cargar los teléfonos y estar en contacto con sus familias", anuncia Laura García. En conclusión: ellos se apañan con los barracones que les han ofrecido los militares, lo que les indigna es el abandono por parte de Interior, que se ha desentendido por completo de los agentes que ha enviado a Ceuta.

Cuidan mejor a los invasores

"Están poniendo unas carpas para los invasores, que están infinitamente en mejores condiciones que las que están nuestros compañeros en los alojamientos militares", asevera la representante del sindicato mayoritario de Policía Nacional. "El señor Marlaska pretende que nos quedemos por 40 euros la noche en una ciudad en la que no queda una sola cama libre y a un precio al que no encuentras alojamiento en ningún punto de España".

"El Ministerio del Interior, casi 20 días después del asalto, sigue sin poner una solución al problema de salubridad que tienen los compañeros", asevera la portavoz de Jupol. "Los inmigrantes, y esto lo he visto con mis propios ojos, duermen y comen mejor que los policías que han ido a velar por la seguridad de todos". Eso se traduce también en los problemas de salud que empiezan a padecer algunos compañeros.

Miles de inmigrantes viven en la playa de El Trampolín, donde les han instalado duchas y baños.

Sarna entre policías y militares

Dos agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que estuvieron desplegados en Ceuta con motivo de la crisis migratoria desencadenada por el asalto masivo de inmigrantes del pasado 30 de julio han sido diagnosticados de sarna, una infección de la piel muy contagiosa, cuando ya habían regresado a sus ciudades de origen y se encontraban con sus familias, según ha confirmado Jupol a Libertad Digital.

Los casos de estos dos policías nacionales se suman a los de los 24 militares desplazados a Ceuta, para apoyar a las fuerzas de seguridad, que se han contagiado de la misma enfermedad. Defensa resta importancia a los contagios, al afirmar que es una infección muy común en zonas de elevada humedad, pero la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) advierte de que les falta información y podría haber más militares con sarna de los diagnosticados hasta el momento.

Desde la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) aseguran que otros 40 ya presentarían síntomas, por lo que advierten que aún se desconoce el alcance del brote de sarna. La organización exige al Ministerio de Defensa que asuma su responsabilidad y desista en su empeño por intentar desligar los contagios de las condiciones en las que se desarrolla el despliegue militar en Ceuta.