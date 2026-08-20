Policías y guardias civiles hablan claro después del desalojo de El Trampolín: "Es un parche"

Efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han desalojado esta mañana a los miles de inmigrantes —más de 3.500, la cantidad aproximada de almuerzos que se repartieron en la jornada anterior— que permanecían en El Trampolín desde el asalto masivo a Ceuta registrado el pasado 30 de julio y que habían convertido la zona en un auténtico asentamiento ilegal que no sólo impedía a los vecinos el disfrute de la playa sino que estaba generando problemas de seguridad y salud pública.

No obstante, los irregulares han sido trasladados a los espacios que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado "temporalmente" para ellos: Loma Margarita y El Embolsamiento. Conclusión: no se ha solucionado el problema. Especialmente desde el punto de vista de los ceutíes, que tendrán que seguir padeciendo las consecuencias de la invasión. Eso es lo que advierten desde las distintas organizaciones policiales consultadas por Libertad Digital.

"Es un parche", aseveran desde Jupol a este periódico. "No es otra cosa que moverlos de un sitio a otro", argumentan. "No sabemos exactamente qué es lo que se va a hacer con ellos (los inmigrantes)", añaden, "los que quepan estarán en unas mejores condiciones pero ni siquiera hay capacidad para todos en las carpas que ha montado el Ejército". Cabe recordar que el propio ministerio ha comunicado que hay alrededor de 1.800 plazas entre los dos emplazamientos. "Van a estar hacinados como en el CETI", asegura la portavoz nacional del sindicato, Laura García.

"En primer lugar, se ha reaccionado tarde. Y, en segundo, "no se ha solucionado el problema, solo se ha cambiado de sitio", señala el inspector de policía y secretario general de la UFP, Serafín Giraldo, en declaraciones a LD. "Empezará a solucionarse (el problema) en el momento en el que se proceda a realizar los correspondientes expedientes administrativos de expulsión a estas personas en situación irregular y se trate de devolverlas a sus países de origen", añade, "siempre que no cumplan las condiciones de asilo".

Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) aplauden el traslado, que —lamentan— "llega tarde". "Si bien el traslado a los nuevos espacios de acogida se ha intentado vender como una solución ágil, la realidad operativa es que era absolutamente necesario ubicarlos y agruparlos en recintos controlados, como los habilitados en Loma Margarita o Loma Colmenar, precisamente para poder proceder a la tramitación urgente de los mecanismos de expulsión", nos explica el secretario de relaciones institucionales de la organización, Diego Madrazo.

No aborda el verdadero problema

"Permitir que permanecieran acampadas y dispersas en la playa", indica a Libertad Digital el representante de la mayor asociación profesional de profesionales del cuerpo, "solo generaba caos, retrasaba las identificaciones y bloqueaba el trabajo policial y burocrático que exige la ley". "Toda esta situación de emergencia vuelve a dejar en evidencia el gran problema de fondo que venimos denunciando de forma reiterada: no se puede seguir operando a golpe de crisis y parches", asevera. "Exigimos una presencia policial permanente y sólida en Ceuta".

"La comandancia necesita la incorporación estable de 200 guardias civiles más, incluyendo efectivos fijos para el control de masas", desarrolla Madrazo. "Esta falta de previsión obliga a los compañeros a desdoblarse de manera insostenible, tratando de asegurar el perímetro fronterizo, garantizar la seguridad ciudadana ordinaria y, al mismo tiempo, escoltar y tramitar de urgencia las expulsiones de todos los agrupados en los nuevos recintos".

Ceuta intenta recuperar su playa

Entretanto, la Ciudad Autónoma de Ceuta ha puesto en marcha un operativo especial de limpieza en la playa del Trampolín para que recupere "lo antes posible" las condiciones previas a la entrada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma desde Marruecos y se pueda restablecer el uso habitual de este espacio litoral.

De hecho, ya se han movilizado operarios, vehículos y maquinaria especializada para retirar los residuos que se han acumulado durante las últimas tres semanas y desmantelar las chozas y tiendas en las que los irregulares han vivido desde que entraron —fundamentalmente a nado— en territorio español.