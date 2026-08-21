Descontrol en Ceuta tras el desalojo: 2.000 ilegales huyen de las carpas y juegan "al gato y el ratón" con la Policía

Tal y como vaticinaron policías y guardias civiles este jueves, el desalojo de El Trampolín no era más que "un parche". Unas horas después, ya había un grupo de unos 500 inmigrantes irregulares —de los aproximadamente 4.000 que permanecían acampados en la zona desde el asalto y habían sacado por la mañana— instalado de nuevo en la playa ceutí, impidiendo que continuaran las tareas de limpieza.

Fuentes sobre el terreno explican a Libertad Digital que unos 2.000 ilegales ni siquiera llegaron a las carpas a las que debían ser trasladados. "Se dieron la vuelta al ver el dispositivo policial, por miedo a ser expulsados". Los otros 2.000 fueron distribuidos entre los dos emplazamientos habilitados por el Gobierno: Loma Margarita y El Embolsamiento.

A los subsaharianos los llevaron al primero y a los marroquíes al segundo. Los separan "para prevenir los conflictos, porque entre ellos se pelean constantemente". Pero como "no es un régimen cerrado y siguen libres como el viento", señalan a este periódico, en realidad "no se ha conseguido" el propósito que se perseguía.

Los inmigrantes que invadieron Ceuta el pasado 30 de julio siguen deambulando por la ciudad y armando "jaleo". "Han continuado los enfrentamientos y los ruidos nocturnos", aseguran a este periódico. Los que pasaron por las carpas, fueron identificados y se marcharon donde quisieron. Prueba de ello es que "anoche se dieron 2.600 cenas en la playa".

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tenido que volver a desplegarse a primera hora de este viernes en la playa de El Trampolín para desalojar a los inmigrantes que se encontraban concentrados en la zona y que ya eran más de mil. Muchos de ellos forman parte del multitudinario grupo que rechazó su reubicación en las carpas.

Hoy, vuelta a empezar

"A los que se volvieron a instalar en el trampolín, tocaba desalojarlos de nuevo esta mañana", ha explicado la portavoz nacional de Jupol —Laura García— a Libertad Digital. "Parece que estamos jugando al gato y el ratón", exclama la representante del sindicato mayoritario de la Policía Nacional.

"No se ha dado realmente una solución. Ayer se hizo un gran despliegue policial que no ha servido para nada porque en unas horas ya estaban otra vez en la playa de El Trampolín", argumenta Laura García. "Una vez más son los compañeros los que ahora tienen que asumir esta desorganización".

#ÚltimaHora ‼️ Esto no puede ser la "normalidad" en #Ceuta 🛖Ayer nuestros policías desalojaron la playa del #Trampolín y trasladaron a las personas a las carpas habilitadas. 🫣Hoy han vuelto a ocupar la playa y los compañeros tienen que regresar para hacer exactamente lo… pic.twitter.com/nZ9RviQYkf — JUPOL (@JupolNacional) August 21, 2026

Presión sobre los agentes

"Los agentes están asumiendo una presión migratoria inasumible con las plantillas actuales", denuncia el secretario de relaciones institucionales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Diego Madrazo, en declaraciones a Libertad Digital. "Es urgente que el Ministerio del Interior declare de una vez por todas a Ceuta como Zona de Especial Singularidad".

Por otra parte, la organización de profesionales insiste en la necesidad de que les faciliten "protocolos de actuación claros" y "un respaldo jurídico contundente" tanto a los guardias civiles que están a pie de valla como a los que participan en los operativos de desalojo, que siguen sin llegar tres semanas después del asalto masivo de inmigrantes.

"A menudo nos encontramos realizando labores humanitarias y de seguridad ciudadana simultáneamente y sin los medios de protección adecuados", explica Diego Madrazo a este periódico. Desde AUGC reclaman que adopten medidas preventivas y se realice una campaña de vacunación para evitar contagios de enfermedades como las que ya padecen policías y militares.