El Partido Popular ha solicitado al Tribunal Supremo "medidas cautelarísimas" contra los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de Defensa, Margarita Robles, y de Exteriores, José Manuel Albares, por no comparecer en el Senado para explicar la crisis de Ceuta. El grupo de Alicia García exige una resolución urgente "y sin audiencia previa del Gobierno" para que la justicia sea efectiva.

En concreto, se pide al Supremo que ordene provisionalmente al Gobierno cesar en su conducta de impedir o eludir las comparecencias reclamadas por el Senado, según el texto de la denuncia a la que ha tenido acceso Libertad Digital. Piden que la decisión se adopte en un máximo de 24 horas para que comparezcan antes de que finalice agosto.

Justifican la urgencia requerida en que el 1 de septiembre comienza el período ordinario de sesiones. Según el recurso, "una sentencia dictada meses después podría reconocer el derecho vulnerado, pero ya no permitiría recuperar el momento político y parlamentario en el que debía ejercerse el control". Por eso, que si la resolución no es inmediata "la finalidad práctica del recurso podría desaparecer".

La denuncia no sólo pone en cuestión la negativa de tres ministros a acudir a las comisiones en las que fueron citadas, sino que reclama al Alto Tribunal que determine si el Gobierno puede decidir por sí mismo que el control ejercido por el Senado queda sustituido por comparecencias que el propio Ejecutivo decide pedir ante el Congreso.

El recurso sostiene que no esto no sería posible, ya "el Gobierno no elige qué Cámara le controla, y una comparecencia ante el Congreso no anula ni sustituye el derecho constitucional del Senado a ejercer su propia función de control". Además del recurso, el PP reprobará en el Senado a los tres ministros, además de a la titular de Sanidad, Mónica García, y a la de Igualdad, Ana Redondo.