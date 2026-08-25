El Gobierno ignoró la petición del PP de agilizar el Plan Integral de Seguridad en Ceuta meses antes de la invasión

El Gobierno prometió en 2021 aprobar un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla con el objetivo de reforzar la protección de ambas ciudades, dada la presión migratoria que ya sufrían. Los planes se frenaron tras el sorprendente giro dado por el Gobierno con el Sáhara, hasta el punto de que el Ejecutivo ignoró al PP en su petición de poner en marcha el proyecto pocos meses antes de la invasión de 80.000 personas.

El diputado del PP por Ceuta Javier Celaya registró este año una pregunta parlamentaria al Gobierno exigiendo su puesta en marcha. El pasado mes de marzo recibió respuesta, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en la que le dieron largas. Según el Ejecutivo, no había fecha siquiera para su aprobación, y sólo se había redactado un "documento base" como guía para los ministerios implicados.

"Se han producido avances en la elaboración de un documento que servirá de base para desarrollos posteriores dentro de los ministerios. Actualmente no hay definida una fecha para la finalización del Plan", decía textualmente. No era la primera vez que se ofrecía esta respuesta tipo. El diputado preguntó hasta en cuatro ocasiones en 2023, 2024 y 2025 sobre este asunto, recibiendo la misma contestación cada vez, según ha podido comprobar este periódico.

También en abril de 2025, la diputada por Melilla Sofía Acedo interpeló al Ejecutivo para la puesta en marcha del proyecto. Recibió igualmente largas, ya que le trasladaron que el documento "seguía en elaboración", lo que evidencia el nulo interés de Pedro Sánchez por sacar adelante esta medida.

La decisión de elaborar el Plan se adoptó después del asalto en el que entraron más de 10.000 personas de golpe, pero cinco años después sigue congelado. Formaba parte de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2021. Años después, y dada la tardanza, el PP promovió en el Senado varias iniciativas para su puesta en marcha, que salieron adelante con el sorprendente rechazo del PSOE, que votó hasta en contra dos veces, pese a ser un compromiso suyo.

Las medidas de seguridad

Juan Jesús Vivas ha recordado en los últimos días que la puesta en marcha de este Plan habría facilitado rechazar el ataque y estar preparados para afrontar la actual situación de colapso. La medida buscaba facilitar la coordinación de los recursos del Estado ante posibles amenazas, incluida la inmigración irregular, los ataques híbridos o la presión fronteriza. El objetivo era reforzar la seguridad en todas sus vertientes.

El Gobierno, a día de hoy, sigue sin coordinar una respuesta siquiera entre ministerios. Hace cuatro días anunció que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asumiría ese papel para facilitar la interlocución interministerial, pero sigue sin ser oficialmente designado cuando casi se cumple un mes de la invasión. Tampoco se facilita información a los gobiernos del PP afectados por el reparto de menores ni se informa a las Cortes.

Este martes es la primera vez que comparecerá un ministro por la crisis. Será el turno de la titular de Defensa, Margarita Robles, que mostró su voluntad de acudir al Senado, pero acabó plegándose a las presiones de Moncloa para que no compareciera hasta finales de agosto en el Parlamento.

Junto a ella hablarán también esta semana los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Exteriores, José Manuel Albares, que han sido denunciados por el PP ante el Tribunal Supremo por no acudir al Senado. También intervendrán en el Congreso la ministra de Sanidad, Mónica García, y la de Migraciones, Elma Saiz. Todos ellos serán reprobados, junto a la de Igualdad, Ana Redondo, en el Senado.