El Gobierno saca su ley de lobbies por decreto en plena polémica por los negocios de Zapatero

El Gobierno quiere "una mayor transparencia y rendición de cuentas" justo cuando las relaciones entre el poder político y los negocios pasan por su momento sumamente turbio debido, entre otros casos, a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, la relación de Begoña Gómez con Globalia, el caso Koldo o las gestiones de Víctor de Aldama. En este contexto, el Ejecutivo ha aprobado este martes por decreto-ley su registro obligatorio de lobbies.

Después de meses atascado en el Congreso, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en su primera reunión tras las vacaciones de verano, la creación de un registro público y obligatorio de grupos de interés con el argumento de "reforzar la transparencia y la rendición de cuentas". La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha presentado la medida como un nuevo instrumento para garantizar la transparencia en las relaciones entre quienes intentan influir en las decisiones públicas y quienes tienen capacidad para tomarlas.

¿Qué es exactamente un lobby?

La norma establece un registro estatal de grupos de interés que será público, gratuito y obligatorio. Estará gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y sus datos podrán consultarse a través del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado y de la propia web del Consejo.

La definición de lobby es bastante amplia. El decreto considera grupos de interés tanto a personas físicas como jurídicas y también a plataformas, foros, redes y otras formas de actividad colectiva que desarrollen actividades destinadas a influir sobre cargos o empleados públicos.

En la práctica, esto incluye a empresas y ONG que intenten convencer a la Administración de que adopte una determinada decisión, modifique una política pública o impulse, cambie o apruebe una norma.

La actividad de influencia comprende las comunicaciones directas o indirectas con los responsables públicos, por cualquier medio o canal, cuando tengan como finalidad incidir en una decisión pública en beneficio de intereses propios o de terceros.

Y no solo estarán bajo el foco los ministros. La norma extiende el ámbito de quienes pueden recibir estas presiones a los altos cargos, hasta el nivel de director general, y también al personal de confianza, asesores y eventuales. Es, según destaca el Ministerio de Óscar López, la primera vez que estos últimos aparecen expresamente incluidos en una norma de integridad y ética pública.

Las reuniones quedarán registradas

Una de las principales novedades será la obligación de hacer públicos los contactos entre los lobbies y los responsables públicos. El personal susceptible de recibir estas influencias tendrá que publicar en el Portal de Transparencia, en el plazo de un mes, las reuniones y contactos que mantenga con grupos de interés inscritos.

El registro también permitirá conocer quién está detrás de cada grupo de presión, quiénes son sus representantes, cuál es su actividad y cuáles son sus fuentes de financiación.

Además, se identificará específicamente a quienes hayan ocupado puestos o cargos públicos durante los cinco años anteriores a su inscripción. El objetivo es arrojar luz también sobre las conocidas como puertas giratorias: el paso de responsables públicos al sector privado y sus posibles relaciones posteriores con la Administración.

La información podrá conectarse además con los registros de las comunidades autónomas y las entidades locales que ya dispongan de ellos, así como con el registro de transparencia de la Unión Europea.

Una 'huella' de la influencia sobre las leyes

La regulación no se limita a saber quién se reúne con quién. También pretende dejar rastro de la influencia ejercida sobre las propias normas.

Así, las actividades de los grupos de interés destinadas a influir en la elaboración y aprobación de un proyecto normativo, y su eventual incidencia sobre el texto, deberán quedar reflejadas en un informe de "huella normativa". Este informe será citado en la memoria de análisis de impacto normativo correspondiente.

El sistema se completa con un régimen sancionador que contempla infracciones leves, graves y muy graves y establece las correspondientes sanciones. Será el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el encargado también de iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores contra los grupos de interés.