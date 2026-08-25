El Gobierno se da hasta fin de año para resolver el caos de Ceuta tras semanas negando el mando único

El Gobierno se da hasta el 31 de diciembre para gestionar la crisis que mantiene a Ceuta al límite. Este martes, el Ejecutivo ha aprobado finalmente la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional y la creación de un mando único para coordinar la respuesta. Y, tras haber rechazado durante semanas la necesidad de adoptar esta medida, ahora reconoce por escrito que la situación ha superado las capacidades de gestión, acogida, asistencia y seguridad de la ciudad.

El plazo elegido por el Gobierno resulta especialmente significativo: cuatro meses para afrontar una situación que ya ha desbordado a la ciudad, que tiene a los sanitarios bajo una fuerte presión, a los comerciantes angustiados y que se produce a las puertas del inicio del curso escolar, con muchos colegios destinados a la acogida de menores inmigrantes.

El propio real decreto reconoce que la situación tiene una "permanencia temporal indeterminada" y que la llegada masiva del pasado 30 de julio está "alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas", hasta el punto de "superar las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana".

Además de admitir ahora oficialmente que Ceuta no puede afrontar por sí sola la situación, el Gobierno se concede hasta final de año para gestionarla. Eso sí, también permitiría al presidente Pedro Sánchez prorrogar la declaración, modificar su alcance o acordar su "finalización anticipada", previo informe del Consejo de Seguridad Nacional.

Un problema no sólo de Ceuta

La autoridad funcional recaerá en el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que tendrá que coordinar los recursos movilizados y "preservar los servicios esenciales" de la ciudad. También deberá coordinar apoyos logísticos en centros o instalaciones que puedan habilitarse en otros puntos de España.

Es decir, la norma deja abierta una posibilidad especialmente relevante: que parte de la respuesta tenga que trasladarse fuera de Ceuta. El propio decreto contempla expresamente la utilización de centros o instalaciones situados en otros puntos del territorio nacional para prestar apoyo logístico durante la crisis.

Además, el Gobierno incorpora al dispositivo a prácticamente toda la Administración: Defensa, Interior, Sanidad, Inclusión, Juventud e Infancia, Transportes, Hacienda, Exteriores y Economía, entre otros departamentos.

En el caso de Sanidad, el decreto prevé recursos para garantizar la coordinación sanitaria, la salud pública, la sanidad exterior y la disponibilidad de productos sanitarios, además del "apoyo extraordinario" que pueda resultar necesario para mantener la respuesta sanitaria.

También se movilizarán recursos del Ministerio de Inclusión para la recepción y atención humanitaria, la acogida temporal, el alojamiento, la alimentación, la cobertura de necesidades básicas, la gestión de centros y los traslados dentro del sistema estatal de acogida. Además, también se prevén recursos destinados a desarrollar medidas económicas de apoyo a las empresas y al crecimiento de la economía ceutí.