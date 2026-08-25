Iván Redondo se posiciona con la "honestidad radical, vulnerabilidad y autenticidad" de Óscar Puente

El conocido analista y consultor político publica todas las semanas una larga tribuna en el periódico del Grupo Godó en la que analiza la actualidad política y las tendencias no solo en España, sino en un marco mucho más amplio en el que suelen caber los Estados Unidos, diferentes países de la Unión Europea y, en suma, la geopolítica mundial.

En este caso dedica la mayor parte del texto a candidatos estrambóticos que han tenido cierto impacto en la política de algunos lugares, como por ejemplo el Conde Cara Cubo de Basura, que llegó a ser el segundo candidato más votado —tras Nigel Farage— en unas elecciones parciales del Reino Unido.

Redondo comenta otros casos en los que la sátira política ha tenido cierta incidencia electoral: los mexicanos que escribían el nombre de Cantinflas en las papeletas de los votos en blanco o un cerdo, casualmente llamado Pegasus, que fue nominado formalmente en unas primarias del Partido Demócrata de EEUU.

Beppe Grillo es otro ejemplo, en este caso de cómo esa sátira tiene una traducción en las instituciones: lo hizo a través del Movimiento Cinco Estrellas, que tiene un papel notable en Italia y ya forma parte del panorama establecido de los partidos.

"Los candidatos satíricos rompen el decoro institucional de manera divertida —explica el consultor—, pavimentando el camino para que otros construyan sobre lo logrado con estrategias políticas aún más disruptivas tanto en lo cognitivo como en lo cultural". El caso más exitoso es el del actual presidente de los EEUU: "En los años 80, el chico de Queens, Donald Trump, fue un candidato satírico que no llegó a presentarse hasta décadas después para hacerlo como outsider dentro del GOP".

Redondo explica el fenómeno y que "un votante no elige al Conde Cara Cubo de Basura o a un chimpancé porque crea que van a gobernar, sino porque el menú de opciones oficiales le parece un insulto a la inteligencia" y advierte de que existe una "bolsa masiva de ciudadanos desencantados que buscan estilos, medios y mensajes alternativos" que es muy grande.

Así, el famoso consultor recomienda a los políticos españoles "dejar de procesar una realidad digital, hiperconectada y polarizada" a la que llama "el vino nuevo" utilizando "las estructuras institucionales, mediáticas y mentales del siglo XX", que para él es el "vino viejo" y que lo hagan "saliendo ya de la rigidez institucional en su lenguaje" y mostrando "honestidad radical, vulnerabilidad y autenticidad". Algo que "pocos" hacen y resulta que, y aquí llega la que sin duda es la frase clave de todo el artículo, uno de ellos es Óscar Puente".

Casualmente, o no, el artículo se publicaba cuando el ministro de Transportes se ha visto envuelto en una polémica sobre su hipotética candidatura como sucesor de Pedro Sánchez. ¿Está Redondo tomando partido en esa carrera que se decidirá "dentro de unos años", según decía el propio Puente? Es pronto para decirlo, pero sus próximas columnas seguro que nos darán pistas al respecto.