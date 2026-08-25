La Delegación del Gobierno de Ceuta desmiente a Robles y afirma que "no recibió informe alguno" antes de la invasión

Las contradicciones entre el Ministerio de Defensa y el de Interior se han intensificado. La Delegación del Gobierno, que encabeza Miguel Ángel Pérez Triano, en Ceuta ha emitido un comunicado en el que asegura que no recibieron ningún informe que alertara de la invasión de los pasados 30 y 31 de julio.

Desde la Delegación señalan directamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a propósito de las declaraciones que ha hecho este martes en el Congreso de los Diputados. "Esta Delegación del Gobierno no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el 30 de julio", afirma. En el comunicado se admite, eso sí, que "lo que se transmitió desde esta Institución, desde finales del mes de julio, fueron los datos diarios sobre el aumento de entradas por vía marítima, comunicados a través de los canales correspondientes".

Asimismo, se exculpa en cuanto a las informaciones disponibles en la Delegación del Gobierno los días antes de la invasión de Ceuta y manifiesta que "ninguno de los reportes permitía prever que fuera a producirse lo ocurrido". Por último, argumenta que "esta Delegación del Gobierno insiste en que no tiene competencias con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo que dispone de sus propios canales de comunicación y reporte, ajenos a esta Institución".

Este comunicado siembra amplía las distancias entre la postura de Fernando Grande-Marlaska, que ha negado cualquier información desde el CNI, y Robles. Hasta el momento, desde el Ministerio de Defensa no ha habido una respuesta al comunicado de la Delegación del Gobierno en Ceuta.