Ceuta, al límite: miles de manifestantes rodean el hotel del ministro Torres entre gritos de "traidor"

Miles de ceutíes han salido este martes a las calles para mostrar su rechazo a la gestión del Gobierno frente a la invasión de Ceuta y, especialmente, a la utilización de distintas instalaciones de la ciudad autónoma para acoger a los inmigrantes que permanecen en la ciudad tras su entrada masiva registrada a finales de julio.

La movilización, que según las estimaciones difundidas por los medios locales ha reunido a unas 2.000 personas, ha comenzado alrededor de las 16:00 horas frente al acuartelamiento Coronel Fiscer, uno de los espacios que el Ejecutivo contempla utilizar dentro de su plan.

La concentración se produce después de conocerse el borrador del Real Decreto con el que el Gobierno plantea declarar la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y habilitar una red de instalaciones para atender a las personas que permanecen en la ciudad.

Entre los espacios contemplados aparecen el propio acuartelamiento Coronel Fiscer, varios polideportivos municipales y el Hospital Militar. La previsión ha provocado un fuerte rechazo entre parte de la población ceutí.

Banderas y peticiones de dimisión

A la concentración han acudido vecinos de diferentes zonas de Ceuta, entre ellas El Sardinero, Parques de Ceuta, Puertas del Campo, Colonia Weil y avenida Lisboa. Los participantes han portado banderas de España y de Ceuta y han mostrado pancartas contra la gestión de la crisis.

Durante la protesta se han escuchado consignas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Los manifestantes también han reclamado la dimisión de ambos.

No paran de llegar vídeos de Ceuta de los últimos minutos. Animos muy caldeados tras un mes de sufrimiento de los ceutíes. Hartos de inacción y de riesgo para sus familias. pic.twitter.com/5Bno1RKyII — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) August 25, 2026

La concentración ha comenzado de forma pacífica y ha contado con presencia de la Policía Nacional para controlar la situación. Posteriormente, sin embargo, la movilización ha adquirido un carácter más espontáneo y los participantes han comenzado a desplazarse por diferentes puntos de la ciudad. El objetivo era llegar hasta la Delegación del Gobierno, donde estaba prevista una nueva concentración a partir de las 20:00 horas.

La protesta ha continuado después hasta las inmediaciones del Hotel Ulises, donde los organizadores aseguraban que se encontraba Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y responsable del Mando Único anunciado para gestionar la crisis. Sin embargo, fuentes de la Delegación del Gobierno han negado que Torres se encontrara en el establecimiento en ese momento.

A pesar de ello, varios manifestantes han intentado acceder al hotel por la fuerza. Los agentes de la Policía Nacional han impedido la entrada y la concentración se ha dispersado posteriormente en distintos grupos, que han continuado recorriendo la ciudad. Algunos de los concentrados han permanecido frente al alojamiento coreando distintas consignas contra la presencia de inmigrantes en la ciudad. Entre los gritos se han escuchado "Ceuta no es un CETI", "invasores, expulsión" o "hijo de puta".

Una amplia red de instalaciones

El origen de la protesta se encuentra en el borrador del Real Decreto que plantea declarar la situación de interés para la seguridad nacional y establecer un mando único para coordinar la respuesta.

El documento contempla utilizar instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa como Loma Margarita, la Hípica, la antigua fábrica de harina, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y diferentes espacios del acuartelamiento Coronel Fiscer. También aparecen la explanada del Guano y el polideportivo cubierto del IES Puertas del Campo.

La relación incluye además instalaciones vinculadas a la Ciudad Autónoma. Entre ellas figuran el aparcamiento de embolsamiento de Loma Colmenar y el Hospital Militar, actualmente cedido por Defensa al Gobierno local. A esta lista se suman los polideportivos cubiertos de Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, Guillermo Molina y Díaz-Flor.

El contenido del borrador ha generado especial rechazo entre los manifestantes porque contempla la movilización de numerosas infraestructuras para hacer frente a la situación, pero no concreta medidas específicas relacionadas con el retorno de los inmigrantes ni mecanismos destinados a agilizar su salida de Ceuta.

El Mando Único

La jornada coincide además con la puesta en marcha del Mando Único, cuya coordinación ha sido atribuida a Ángel Víctor Torres. El ministro será el encargado de centralizar la actuación de las diferentes administraciones ante la crisis.

Entre sus funciones estará "coordinar los recursos movilizados" y establecer las prioridades para su asignación. También deberá "garantizar la integración de las dimensiones humanitaria, asistencial, fronteriza, de seguridad, administrativa y de cooperación exterior".

🔴 El Gobierno no puede dejar de escuchar el clamor unánime de 83.000 españoles más los millones de ciudadanos que les apoyamos desde la Península. #Ceuta no está sola. Con esto no contaban ni Sánchez ni Mohamed VI 💪🏻💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/GzvQwywOpM — Susana Burgos (@burgosusana) August 25, 2026

Torres tendrá asimismo que "coordinar los apoyos logísticos necesarios en centros o instalaciones situados en otros puntos del territorio nacional". Además, deberá mantener informado al CSN y podrá solicitar apoyos internacionales si la evolución de la crisis lo requiere.

Más intervenciones policiales

La Policía Nacional ha tenido que intervenir este martes en la playa del Trampolín, en Ceuta, durante el reparto de comida organizado por Cruz Roja. Los incidentes se han producido mientras los inmigrantes esperaban para recibir los alimentos y han obligado a los agentes a realizar varias cargas y utilizar material antidisturbios y gases irritantes.

El detonante de los altercados no ha sido aclarado. Los enfrentamientos han provocado la huida de varios grupos de migrantes hacia Benítez, Postigo y Benzú, mientras Policía y militares reforzaban su presencia en la zona.

Según las personas presentes, más de 4.000 migrantes se encontraban en el lugar. La situación se ha complicado además por la aparición de nuevos asentamientos improvisados, lo que ha llevado a la Policía a realizar varios desalojos durante la jornada. Los gases empleados durante la intervención también han afectado a algunos vecinos que circulaban en moto por las inmediaciones, obligándoles a detenerse y pedir agua para aliviar la irritación en los ojos.