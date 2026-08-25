Así se titula una canción del más joven Mecano que interpretó Alaska en su Bola de Cristal. Muy apropiado para Lanzarote que ya debería saber que en aquella canción ya se advertía sobre el turismo de agosto: "Que en agosto va siempre un turismo fatal. ¡Normal!", si se va con la familia, salvo que se sea Pedro Sánchez y no tengas que competir por plazas en hoteles ni campings ni pisos, vayas a gastos pagados por todos nosotros y te importen tres carajos las vacaciones infernales de los demás, por ejemplo, las de los ceutíes invadidos, esto es, españoles atacados en su integridad territorial en nuestra misma cara y por la cara del tirano alauita.

No, ya no es debatible. La prueba del nueve decisiva e indudable la ha dado el mismo Marruecos demostrando que, cuando quiere, no hay invasión ni de Ceuta ni de Melilla ni de la más humilde roca mediterránea española. El mundo entero, afortunadamente, ha visto cómo cuando el rey de Marruecos quiso, 80.000 magrebíes o más, cruzaron la frontera de Europa y España y se esmeraron en destrozar la normalidad de Ceuta. Y vio después cómo, cuando no quiso, no pasó un alma de Marruecos a España. O sea, ni el gobierno español, ni la autoridad europea controlan, pero Mohamed VI, sí.

Y mientras todo esto sucedía y sigue sucediendo en la ciudad española que se encuentra en territorio africano, que no marroquí, como ya sentenció la ONU y hasta la televisión pública francesa propaga (que no La 1, ni La 2 ni ninguna otra pública de España acrecentado sospechas de connivencia y sumisión), Pedro Sánchez decidió seguir de vacaciones, a pesar de las agresiones, de las violaciones, de las amenazas, de los delitos y de los peligros que una masa humana sin control sigue causando en Ceuta.

Tan incomprensible y tan antipatriótico, e incluso antipolítico, resulta este comportamiento que hay que recurrir a la historia, reciente o no, para comprobar si ha habido otras conductas tan denigrantes e hirientes para una nación. Pero no es comparable, ni por los detalles o por el estilo ni por los ciudadanos afectados ni por el número de víctimas mortales.

En cuanto a otros presidentes o primeros ministros que han bastardeado el espíritu de sus naciones, ahí destacan las vacaciones de todo un Tony Blair, que pasó nada menos que 26 días en la mansión de Cliff Richard en Barbados sin pagar un duro pero sin emergencia nacional, ni invasión de territorio, ni víctimas (2011). Como hizo Nicolas Sarkozy, cuando se alojó, recién elegido, en el yate de su amigo y potentado Vicent Bolloré revelando una escandalosa cadena de favores. Tampoco hubo muertos ni víctimas ni emergencia nacional.

Recuerden el caso de Boris Johnson que se alojó de gañote en una villa lo que provocó una investigación parlamentaria para averiguar qué había pasado con el dinero, alquiler, gastos y demás. Pero tras las pesquisas se concluyó que nada, que lo que dijo el primer ministro del Reino Unido era aceptable (unos 15.000 euros de costo) aunque puso en duda las oscuras explicaciones que dio sobre el caso. Tampoco emergencias, ni víctimas, ni muertos.

Si lo prefieren, ahí tienen el caso de Emmanuel Macron en 2019 que se fue de vacaciones mientras los Campos Elíseos de París eran vandalizados por los chalecos amarillos. La diferencia importante respecto a Pedro Sánchez es que, aunque no se trataba de una emergencia nacional, sí hubo víctimas y damnificados y el presidente francés acortó sus vacaciones y volvió a París a presidir las reuniones sobre la crisis.

Ahí tienen los criticados comportamientos del reincidente Justin Trudeau que desairó a las comunidades indígenas cuando se celebraba el Primer Día Nacional por la Verdad y la Reconciliación en 2021 y se fue de vacaciones con su familia a Tofino. Pero sin invasión, ni ciudadanos acosados ni muertos.

Tampoco Guillermo Alejandro de Holanda estuvo fino cuando se fue de vacaciones a Grecia (2020) mientras su gobierno reducía los viajes por el Covid. Tuvo que volver en horas. Menos fino aún estuvo el primer ministro francés, François Fillon, que aceptó en 2010 unas vacaciones navideñas pagadas por el régimen de Hosni Mubarak, pero… en fin.

Hay otros casos que muestran la indiferencia de unos estúpidos gobernantes incluso por las formas. George W. Bush cuando el Katrina, 2005; el senador Ted Cruz se fue de vacaciones cuando Texas, su Estado, sufría la devastación de 2021; el primer ministro australiano Scott Morrison disfrutaba en Hawái, 2019, mientras los incendios destruían Australia. También los españoles tuvieron su precedente. Juan Carlos I, en 2012, mataba elefantes en Botsuana mientras la crisis se comía los bolsillos españoles. Por lo menos pidió perdón.

Pero nada es comparable a lo de Pedro Sánchez, número uno indiscutible en la lista de los políticos infames. Además de autoconcederse unas vacaciones pagadas por todos nosotros en una residencia oficial, no las interrumpe cuando fue él mismo quien definió lo ocurrido en Ceuta como una violación de la integridad territorial española, mediante una invasión orquestada desde el extranjero, de nada menos que de 72.000 personas sin documentación ni identidad conocida.

Estamos hablando de 80.000 españoles damnificados, de 141 muertos en el intento de asalto, de la vida alterada de una ciudad española, de unos hospitales colapsados, de unos servicios mermados, de una economía en riesgo, de miles de invasores desafiando al Estado y de decenas y decenas de delitos contra las mujeres, contra la propiedad, contra el orden… Y el tipo no interrumpe sus vacaciones.

Si alguien cree que alguien así tiene límites, no sabe de qué ni de quién habla.