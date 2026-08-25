Policías estallan contra Sánchez por actuar en Ceuta "cuando le viene bien terminar sus vacaciones"

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, considera "absolutamente inaceptable" que el Gobierno de España convoque el Consejo de Seguridad Nacional y cree un mando único para Ceuta 25 días después del inicio de la crisis migratoria derivada de la entrada masiva de inmigrantes a la Ciudad Autónoma desde Marruecos registrada el pasado 30 de julio.

"Las emergencias se abordan con urgencia, no cuando a Pedro Sánchez le viene bien terminar sus vacaciones", ha aseverado la portavoz de la organización, Laura García. "Mis compañeros, a día de hoy, están haciendo jornadas interminables y sin tener instrucciones operativas claras para afrontar una crisis o revertir esta situación. El caos sigue siendo absoluto", sentencia.

"Los compañeros no saben qué hacer con las personas que invadieron Ceuta y que campan a sus anchas, haciendo lo que les da absolutamente la gana. Les hacen desalojarlas de un lugar para llevarlas a otro", señala en referencia al traslado de los irregulares desde la playa de El Trampolín a las carpas de Loma Margarita y Loma Colmenar, "y a las pocas horas vuelven al mismo lugar".

Sin instrucciones, 25 días después

Los policías desplazados a Ceuta están sometidos a un enorme desgaste físico y psicológico, y se encuentran en unas condiciones que no se corresponden con la magnitud de la misión que están desarrollando, explican desde Jupol.

El problema, señalan, no es únicamente la tardanza a la hora de tomar decisiones políticas. Para ellos, es la ausencia de una estrategia policial clara. "¿Para qué se despliega una fuerza policial si después no se le proporcionan las herramientas, los medios y las instrucciones necesarias para actuar?", se preguntan.

Un despliegue extraordinario debe tener una finalidad concreta, unos objetivos definidos y unas instrucciones que permitan a los agentes desarrollar su trabajo con seguridad y eficacia, indica el sindicato de profesionales de la Policía Nacional. "Ceuta necesita soluciones, no policías haciendo de parche", aseveran desde Jupol.

Sánchez prometió recursos

El presidente del Gobierno aseguró, durante su visita a la Ciudad Autónoma, que el Ejecutivo utilizaría "todos los resortes" y "recursos del Estado" para garantizar la seguridad de los ciudadanos y recuperar la normalidad cuanto antes, sin embargo "seguimos esperando esa respuesta contundente".

El sindicato exige al Gobierno que deje de actuar a golpe de calendario político y titulares. "Las emergencias no entienden de vacaciones, de agendas políticas ni de cuándo le viene bien al presidente regresar de La Mareta. Los ciudadanos de Ceuta y los policías que llevan más de tres semanas protegiéndolos necesitan respuestas ahora", sentencian. "Menos anuncios, menos reuniones tardías y más decisiones operativas".