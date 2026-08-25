Robles culpa a las redes sociales del "asalto espontáneo" a Ceuta y dice que "no se podía evitar"

La comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha arrojado más dudas que certezas sobre la invasión que sufrió España el pasado mes de julio con la entrada de 80.000 personas en Ceuta. Después de pedir "perdón" a los ceutíes que "se han sentido abandonados" y de defender al CNI por realizar "la labor que les era y es exigible" al "trasladar información al Gobierno", ha señalado a las redes sociales como instigadoras del "asalto masivo".

"Según los expertos, el asalto masivo se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo, por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras", ha dicho, después de no aportar cifras sobre cuántos cruzaron, cuántos quedan por ser devueltos, el número de menores, las niñas en riesgo o el plan a futuro.

En opinión de la ministra de Defensa, "no podrían evitarse esas avalanchas, ni siquiera con la utilización mínimamente proporcional de material antidisturbios, y no digamos, obviamente, de otros medios armados, pues la tragedia y el número de muertos sería incontable".

En un momento dado ha hablado de "ataque híbrido" para apelar a la UE y asegurar que "hay muchas cuestiones que tardarán tiempo en saberse, otras que no llegaremos a conocer, actores interesados que probablemente hayan favorecido esta crisis y estén utilizándola con una finalidad política de desestabilización", sin concretar a quién se refiere.

Capote a Marruecos

De hecho, al hablar de Marruecos ha dicho que "España y Marruecos, como países que comparten frontera, deben trabajar conjuntamente sin escatimar medios y esfuerzos para atajar la inmigración irregular", sin señalar en ningún momento al país alauita como posible instigador de la invasión.

Como hiciera durante su visita a Ceuta, Robles ha dicho que "Ceuta y Melilla no se tocan", ha defendido su españolidad y ha advertido de que "esto no puede volver a pasar", sin concretar qué medios o el plan que pondrá en marcha para evitarlo. No ha citado las amenazas de Rabat que sigue cuestionando la soberanía de ambas ciudades autónomas.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha desmontado su intervención, recordándole que ya en 2021 lanzó la misma advertencia, y se ha producido una nueva invasión más grave que la de hace cinco años. Muñoz ha defendido en todo momento que lo ocurrido "sí se podía haber evitado" de no ser por un Gobierno "que ha traicionado a España".

Muñoz ha reprochado a la ministra tener información de lo que iba a suceder, y "no hacer nada". "A pesar de los tres informes de seguridad nacional, del CNI, el Cifas, de los llamamientos de Vivas, no hicieron nada", ha dicho, recordando que el Ejecutivo no ha sido todavía capaz de explicar el número de invasores o cuántos permanecen en la ciudad.