Robles y Marlaska vuelven a enfrentarse por el papel del CNI en la invasión de Ceuta

Después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurara en la Comisión de Defensa del Congreso que el CNI hizo la "labor que le era y es exigible" al trasladar información al Gobierno sobre la invasión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo ha negado asegurando que "no había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció".

Preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Marlaska ha dicho que "tenemos unos excepcionales servicios de información y estoy convencido que en este caso han actuado perfectamente", pero "alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo parecido a lo que ocurrió (…) ¿no se habría elevado a nivel de las más altas instancias?".

"Ningún servicio de información, ningún otro servicio de información de países amigos ni cualquier otro grupo de investigación de inteligencia atisbó nada parecido", ha reiterado, entrando en un nuevo choque con su compañera de filas, que ha asegurado que el CNI sí informó a la Delegación del Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Es la segunda vez que Robles y Marlaska, que mantienen una mala relación personal, chocan por el papel del CNI en la crisis de Ceuta. Pocos días después de la invasión, el ministro del Interior aseguró que no había habido informes previos sobre la amenaza, a lo que la titular de Defensa respondió dando la cara por los servicios de inteligencia españoles. Ambos derivan responsabilidades al otro departamento por no haber evitado lo ocurrido.

El señalamiento al CNI deja en una posición muy complicada a España, que transmite la imagen de vulnerable ante futuros ataques de países extranjeros. Marlaska evita así asumir cualquier responsabilidad sobre el nulo control de fronteras que hubo durante la invasión, y cuya seguridad recae sobre el Ministerio del Interior.