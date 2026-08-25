Sánchez invoca "imagen del Partido" y "servicio a la ciudadanía" para amordazar a los críticos del PSOE en Ceuta

La crisis abierta en el PSOE de Ceuta a raíz de la lamentable sumisión de Pedro Sánchez a Marruecos en plena invasión de la ciudad española por 80.000 personas se ha saldado de la forma esperada en el partido que gobierna con mano de hierro el presidente del Gobierno: una resolución que somete a los críticos y los anula por completo. Pero, más allá del resultado –más que previsible–, el texto que la plasma –al que ha tenido acceso Libertad Digital– es también representativo del clima interno en el PSOE.

Y es que ese texto no hace ni el más mínimo esfuerzo por explicar lo ocurrido y con total obscenidad invoca dos principios para someter a los críticos, a cual más representativo de que todo da igual en ese partido. El primero de los principios teóricamente jurídicos es la supuesta defensa de la "imagen del partido", que ha quedado laminada tras dejar vendida a Ceuta en una completa invasión de inmigrantes. El segundo, sin miramientos, es el "servicio a la ciudadanía". A la misma ciudadanía a la que no han dejado a merced de toda una horda invasora.

La última invasión de Ceuta ordenada por Marruecos ha llegado a provocar un movimiento crítico dentro del PSOE de esta ciudad autónoma. Un movimiento que se ha levantado contra la plena inacción del Gobierno que ha permitido la invasión. La respuesta no se ha hecho esperar: la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, controlada por completo por Pedro Sánchez, ha enviado a Melchor León y Sebastián Guerrero, ambos diputados autonómicos ceutíes –vicepresidente primero de la Asamblea y portavoz del grupo parlamentario, respectivamente–, un texto que anula la decisión de los críticos de asumir la representación socialista de los consejos de administración de ocho empresas públicas. Un golpe bien medido para hacerse con el control del socialismo en Ceuta, pero que ha topado con la dictadura interna de Sánchez.

Entre esas sociedades estaba, por ejemplo, la radiotelevisión ceutí, muy sensible a los intereses del PSOE.

La respuesta de Sánchez era más que previsible. Pero, quizás, lo más llamativo no ha sido la determinación de aplastar a los críticos, sino los argumentos empleados. Básicamente porque son tan insostenibles que sólo cabe pensar que Sánchez no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo jurídico o político por disimular que aplastará a cualquier persona que se atreva a mantener una postura crítica con él dentro del PSOE.

El texto señala que "el órgano competente para adoptar la presente resolución es la Comisión Ejecutiva Federal según determinan los artículos 15 y 31 de los Estatutos Federales (en adelante EF) y 234 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales (en adelante RFD)". Traducido: que manda Sánchez y punto final.

Y añade: "Por su parte, la Comisión Ejecutiva Federal, en su reunión de 12 de enero de 2026, acordó delegar en los/as miembros de la CEF–PSOE, Dña. Rebeca Torró Soler, Dña. Elisa Garrido Jiménez, D. Borja Cabezón Royo y Dña. Anabel Mateos Sánchez, las competencias referidas anteriormente de forma mancomunada y con un mínimo de dos firmas". Es decir, que ejecutan los hombres seleccionados por Sánchez.

"El artículo 15 EF", sigue, establece que "cualquier actuación de los órganos que integran el Partido que resultase contraria a lo establecido en estos Estatutos Federales, a las resoluciones del Comité Federal o de la Comisión Ejecutiva Federal podrá ser corregida, suspendida y/o dejada sin efecto por decisión de la Comisión Ejecutiva Federal". No sólo eso: "Cuando la situación orgánica o política de un determinado ámbito territorial del Partido lo aconseje, la Comisión Ejecutiva Federal podrá adoptar las medidas que estime necesarias por razones de urgencia, oportunidad y/o a fin de restaurar la normalidad", aclara.

Es más, "el artículo 234 RFD, Relación de los grupos Socialistas con los órganos de dirección del Partido, en su apartado tercero establece que 'cuando existan discrepancias sobre la posición política entre el grupo socialista de la corporación y la Comisión Ejecutiva del ámbito correspondiente, estas serán resueltas por la Comisión Ejecutiva de ámbito superior'" y que "contra su resolución cabrá recurso ante la Comisión Ejecutiva Federal, que resolverá en última instancia". Más de lo mismo.

Y, tras dejar claro que manda Sánchez, el texto expone la increíble argumentación: "Vista la situación descrita en los antecedentes de la presente resolución y la documentación obrante en poder de la Comisión Ejecutiva Federal, queda justificada la aplicación de lo dispuesto en la normativa citada anteriormente y adoptar las medidas que se estimen necesarias para reconducir la situación política del PSOE en la Ciudad Autónoma de Ceuta" para, nada menos que "velar por la imagen y los intereses del Partido y su compromiso de servicio a la ciudadanía".