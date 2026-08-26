El choque entre Robles y Marlaska dinamita la estrategia de Sánchez para reconducir la crisis de Ceuta

A punto de cumplirse un mes de la invasión en Ceuta, la descoordinación y el caos siguen marcando la actuación del Gobierno. Después de cuatro semanas de vacaciones en La Mareta, Pedro Sánchez pretendía regresar presumiendo de haber asumido las riendas de la crisis designando a Ángel Víctor Torres como mando único, reuniendo al Consejo de Seguridad Nacional y anunciando la reforma de la Ley de Asilo y la Ley de Extranjería.

Una estrategia que ha quedado completamente eclipsada ante el enésimo enfrentamiento protagonizado por los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles, a cuenta del papel del CNI en la invasión de la ciudad autónoma. Mientras lo ceutíes sigue padeciendo las consecuencias de lo ocurrido, el Ejecutivo no es capaz de ponerse de acuerdo siquiera sobre qué ocurrió en las horas previas.

Robles aseguró en la Comisión de Defensa del Congreso que los servicios de inteligencia españoles hicieron la labor que "les era y es exigible" y dio detalles de una reunión que se produjo el 27 de julio entre el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, que "trabaja con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el CNI y les remite la situación de emergencia por las entradas a nado".

"El día 29, esos funcionarios que están allí, cuya identidad no puedo decir, dan cuenta en la delegación del Gobierno de esa convocatoria del día siguiente para entrar a nado aprovechando una fiesta que se daba en el país vecino", añadía la ministra de Defensa, desviando toda la responsabilidad hacia su compañero de filas y descargando cualquier culpa sobre su departamento.

El delegado del Gobierno en Ceuta emitía un comunicado a última hora del día desmintiendo a Robles, lo que agravaba la crisis interna desatada. Según la nota, "no recibió informe, en ningún momento, alguno de lo que iba a ocurrir", intentando así dejar en evidencia a la ministra de Defensa.

El caos permanece

Preguntado por el papel del CNI en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro del Interior negaba también la mayor al asegurar que "ningún servicio de información, ningún otro servicio de información de países amigos ni cualquier otro grupo de investigación de inteligencia atisbó nada parecido" a lo que sucedió, dejando en evidencia al CNI y, con él, a Robles.

El choque entre ambos ya se produjo en los días inmediatamente posteriores a la invasión, cuando las contradicciones entre departamentos eran evidentes. Los ministros se contradecían permanentemente entre ellos: el de Exteriores, José Manuel Albares hablaba de devolverlos a todos; Marlaska lo descartaba por las peticiones de asilo; la de Igualdad, Ana Redondo, descartaba el peligro de las mujeres y niñas, mientras la de Migraciones, Elma Saiz, anuncia su traslado urgente.

El caos ha imperado en la actuación del Ejecutivo durante todo el mes, en plena ausencia del presidente. Con su regreso, la estrategia pasaba por intentar reconducir la situación, completamente desbordada, ante la alarma social que ha generado. Sin embargo, transcurridas cuatro semanas, los distintos departamentos siguen echándose la culpa de lo ocurrido.

Sin información ni respuestas

En paralelo, Robles eludió responder a ninguna de las cuestiones que le trasladaron los distintos grupos. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, y Vox o el PNV, exigieron a la ministra aclarar "quién" promovió lo ocurrido y qué información dio el CNI, sin éxito. La ministra ni siquiera fue capaz de aclarar cuántos cruzaron la frontera, cuántos permanecen en Ceuta y cuántos se van a quedar.

Tampoco explicó el papel de Marruecos, al que apeló para "colaborar", y lo atribuyó todo a la convocatoria "espontánea" en redes sociales y la "ventana de oportunidad" que proporcionaba la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente por vía marítima y la reducción de los efectivos en la frontera de Marruecos, supuestamente, por la fiesta de la Corona.

Mientras los ministros eluden su responsabilidad y se culpan mutuamente de lo ocurrido, los ceutíes conviven todavía con más de 10.000 extranjeros en una situación de crisis humanitaria, sanitaria y social. La decretada "normalidad" por parte del Gobierno está muy lejos de recuperarse y las explicaciones dadas en el Parlamento, hasta ahora, no han servido para transmitir tranquilidad.