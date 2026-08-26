El Gobierno de Ceuta pide auxilio ante el colapso: "Pedir al pueblo que aguante más es pedirle mucho"

El consejero de Urbanismo y Transportes de Ceuta, Rafael Martínez Peñalver, ha intervenido en La Noche de Cuesta para denunciar la grave situación que atraviesa la ciudad autónoma y la respuesta del Ejecutivo central ante la crisis.

Peñalver ha rechazado de forma tajante que la crisis actual responda a una dinámica habitual de llegada de embarcaciones. "Esto no es un flujo migratorio normal, no es un cayuco, esto es una invasión", ha sostenido. Para el responsable autonómico, la única solución viable pasa por el retorno inmediato de todos los inmigrantes a Marruecos, advirtiendo de que la estancia prolongada en la ciudad se debe a unas "condiciones tercermundistas, insalubres e infrahumanas" que favorecen la aparición de brotes sanitarios.

Marcha atrás en los polideportivos

En relación con la gestión del mando único que encabeza el ministro Ángel Víctor Torres, el consejero ha confirmado que la presión popular y del Gobierno local ha logrado rectificar la decisión inicial de albergar a los recién llegados en instalaciones deportivas municipales. "A los ceutíes les han quitado sus parques y sus playas; que les quitaran también el deporte a los jóvenes era el colmo", ha valorado, añadiendo que se modificará el Real Decreto para descartar el uso de estos espacios.

A pesar de la interlocución directa con el Gobierno nacional, Peñalver ha criticado la falta de certidumbre respecto al restablecimiento de la normalidad. Con ritmos de salida estimados en apenas 50 personas diarias y la perspectiva del Ejecutivo de prolongar los trabajos hasta diciembre, el consejero considera "injusto" exigir más resistencia a los ciudadanos. "La única preocupación del Gobierno parece estar en buscar soluciones a los invasores en lugar de a la población", ha concluido.