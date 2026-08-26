Feijóo exige convocar la Comisión de Secretos Oficiales por el cruce de versiones sobre el CNI y Ceuta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido en X la convocatoria de la Comisión de Secretos Oficiales para aclarar qué información manejaba el Gobierno en los días previos a la invasión de Ceuta después de que los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, hayan ofrecido distintas versiones sobre el papel del CNI en lo ocurrido.

Robles aseguró en la Comisión de Defensa del Congreso que los servicios secretos alertaron al Gobierno de lo que podía ocurrir. Incluso aportó fechas de las reuniones con el delegado del Gobierno en Ceuta y el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, para dejar en evidencia a Grande-Marlaska, que negó haber recibido ningún informe sobre la invasión.

Al verse señalado, el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, emitió anoche un comunicado rechazando las declaraciones de Robles y asegurando que no recibió aviso alguno de la posible invasión. El choque ha llevado al presidente del PP a pedir que se convoque la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso para que los ministros aclaren lo ocurrido.

"Este desbarajuste de versiones exige su convocatoria", señala Feijóo en su mensaje, donde explica que ya pidieron que se reuniera el pasado 5 de agosto, con el primer choque entre los ministros. "Está tan claro que alguno miente como que ninguno ha cumplido su responsabilidad", añade.

El PP sugiere, incluso, la posibilidad de someter a Grande-Marlaska y Robles a un careo para que se conozca si el Gobierno disponía o no de información sobre lo que iba a suceder. En ambos casos pedían la dimisión del presidente, porque "ya son demasiados casos en los que Sánchez no se enterara de nada de lo que ocurre en su entorno y cuando se entera reacciona tarde".

"España no puede permitirse un presidente que se haga el despistado cuando se ha producido una violación de la integridad territorial, y que priorice sus vacaciones al interés del país", añaden en el PP.