Estamos robando el futuro de Marruecos

Existe una forma particularmente cínica de vender como un gesto solidario y progresista algo que en puridad constituye una transferencia de riqueza desde los países pobres hacia los ricos: llamarlo derecho de asilo. Las élites político-económicas españolas sostienen que abrir nuestras fronteras a cientos de miles de jóvenes procedentes de Marruecos constituye un ejercicio de solidaridad con un país mucho más pobre. Pero existe otra manera, menos lírica, de describir exactamente el mismo fenómeno: confesar que estamos quedándonos con el capital humano que Marruecos necesita para dejar de ser eso, pobre.

Porque Marruecos está experimentando una revolución demográfica silenciosa. Su fecundidad, que durante décadas produjo cohortes enormes de jóvenes, ha caído hasta 1,97 hijos por mujer, es decir, ya por debajo del nivel de reemplazo. Y simultáneamente está envejeciendo a una velocidad acelerada. Hoy todavía dispone de millones de brazos aptos para el mercado laboral. Dentro de veinte años, no los tendrá. Por su parte, España también envejece, cada vez tiene menos hijos y su gran apuesta estratégica por el turismo barato y de masas requiere, por su naturaleza mediocre, cantidades ingentes de mano de obra también muy barata. Para hacer viable en el futuro ese mismo modelo productivo, algo que defienden tanto la izquierda como la derecha, la solución resulta muy cómoda: en lugar de asumir España la crianza biológica de la mano de obra barata y sin cualificar, se deja que Marruecos lo haga para luego, cuando alcanza la edad laboral, importarla.

Pero ocurre que ningún país ha salido de la pobreza exportando indefinidamente a su población joven. El desarrollo exige trabajadores y profesionales; exige, sobre todo, millones de personas en edad productiva capaces de elevar la productividad y mantener a una población adulta que envejece. Marruecos dispondrá de una ventana demográfica muy limitada para conseguirlo. Por eso resulta tan paradójico escuchar que la inmigración constituye nuestra ayuda a África. Las remesas ayudan, naturalmente, a millones de familias. Pero una transferencia monetaria no sustituye al capital humano perdido. Marruecos está perdiendo justo aquello que más necesita para desarrollarse. Lo llaman solidaridad, pero es un robo.