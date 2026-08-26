Los datos que demuestran que el Gobierno miente sobre las consecuencias de suprimir OCON Sur

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha elaborado un informe —cruzando los datos de la Estadística Anual sobre Drogas, el Balance de Criminalidad y las plantillas reales— que desmonta la versión ofrecida por el Gobierno acerca de lo que ha supuesto, en la lucha contra el narcotráfico, la supresión del exitoso OCON Sur. Una unidad de élite que efectuó más de 12.000 detenciones e incautó 1.400 toneladas de droga en los cuatro años siguientes a su creación, en 2018.

Para sorpresa de los alrededor de 150 agentes que la componían, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió desmantelarla en 2022 con la excusa de una reorganización del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar del que presumía el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, después de que —el pasado domingo— el presidente autonómico, Juanma Moreno, reclamara la reactivación del Organismo de Coordinación del Narcotráfico para combatir el auge del tráfico de drogas y la escalada de la inseguridad en la región.

"Ya no hablamos de una determinada comarca, sino que todo el litoral y parte del interior son objetivo de los narcotraficantes", señalaba el presidente andaluz en la carta que envió a Pedro Sánchez y que compartió a través de X. Algo que los propios profesionales de la Guardia Civil también vienen denunciando. El desmantelamiento de la unidad de élite se tradujo en una menor presión policial sobre las bandas criminales, que han aprovechado esta circunstancia para ampliar su radio de acción.

Los clanes de la droga campan a sus anchas ante una Guardia Civil desprotegida —sin medios humanos ni materiales para hacerles frente— que, en estos cuatro años, ha tenido que lamentar cuatro muertes directamente vinculadas a operativos y persecuciones del Instituto Armado contra el narcotráfico en esa zona de la costa andaluza. De ahí que reclamen la restitución del órgano disuelto en 2022, entre otras cosas. También que la zona se declare "De Especial Singularidad", por motivos en los que profundizaremos unas líneas más abajo.

Las cifras hablan

En los dos años posteriores a la disolución del OCON Sur, las detenciones relacionadas con el narcotráfico bajaron un 15% en Andalucía, mientras que subieron un 5,6% en el resto de España. Una diferencia de 20,6 puntos porcentuales que no demuestra la relación causa-efecto pero sí pone de manifiesto que se ha producido un cambio en la tendencia coincidiendo con la desaparición del organismo.

La caída de los arrestos por drogas en la comunidad autónoma es continua. "Andalucía ha perdido 11,16 puntos de cuota nacional y el 34,8% respecto del máximo registrado en 2021", destacan desde AUGC.

Si cruzamos estos datos con los de las plantillas que están al pie del cañón, nos encontramos con que las seis provincias del Plan Especial del Campo de Gibraltar (Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada y Sevilla) reúnen 13.448 efectivos —el 17,8% de la plantilla nacional—, soportan el 61,7% de la droga aprehendida en España y producen solo el 21,8% de las detenciones.

Valoración de los profesionales

"El Gobierno lleva cuatro años vendiendo la disolución del OCON Sur como una reorganización sin coste. Los datos dicen otra cosa", señala el secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Diego Madrazo, en declaraciones a Libertad Digital. "La Fiscalía ya avisó en 2022 de que disolverlo sería un retroceso", ha recordado.

"Huelva soporta hoy más kilos de droga por guardia civil que Cádiz, con poco más de la mitad de su plantilla. Y por cada detención que se practica allí, se interceptan 216 kilos de media. Es decir, trece veces la media nacional. Eso no es un dispositivo que funciona con margen de mejora, es un dispositivo que se ha quedado corto frente al fenómeno que tiene que combatir", asevera Madrazo.

¿Qué pide AUGC?

Si hablamos de cuentas, "el Plan Especial del Campo de Gibraltar mueve 38,2 millones de euros al año y, ocho años después de crearse, nadie sabe qué resultados da. La estadística oficial ni siquiera discrimina por cuerpo policial. No podemos evaluar el retorno de una inversión que no se audita", señala el representante de AUGC. "Pedimos exactamente eso: que se publique".

Por otra parte, "reclamamos que se restituya una unidad que funcionó, que se declare Zona de Especial Singularidad un territorio que concentra el 62% de la droga incautada en España con menos del 18% de la plantilla, y que la instrucción judicial deje de estar repartida entre Madrid y los juzgados locales mientras las organizaciones actúan como una sola estructura", añade. "No se trata de hacer política, se trata de optimizar la Administración de Justicia".