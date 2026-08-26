Pedro Sánchez presidirá por videoconferencia este viernes la reunión sobre la invasión de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este viernes por videoconferencia una nueva reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento creado para abordar la crisis que ha generado la invasión de Ceuta, después de que este miércoles se celebrase el primer encuentro del órgano en la ciudad autónoma.

El ministro de Política Territorial y mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que Sánchez encabezará la reunión desde el Palacio de la Moncloa. Mientras tanto, el propio Torres o la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, permanecerán en Ceuta para continuar con la gestión de la situación sobre el terreno. Es decir, no ha aclarado quién de los dos se quedará en la ciudad autónoma.

Objetivo común

El encuentro de este miércoles ha reunido a Torres, Saiz, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma. También han participaron por videoconferencia otros ministros implicados en la respuesta a la crisis. Torres ha explicado que el Ejecutivo pretende mantener una coordinación directa entre el Gobierno central y las autoridades de Ceuta ante el colapso de la ciudad.

Durante la reunión, según ha señalado el ministro, se ha compartido un objetivo común: conseguir que retornen todas las personas que permanecen en Ceuta desde el 31 de julio de forma ilegal, siempre que el procedimiento se realice conforme a la legislación. El Gobierno no ha detallado en esta reunión el calendario concreto para ejecutar esos retornos ni el número de personas que podrían verse afectadas por los procedimientos de expulsión.