PP y Vox convocan una protesta el 2 de septiembre frente al Parlamento europeo por la crisis de Ceuta

Las delegaciones del PP y Vox en el Parlamento europeo han convocado una concentración el próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta, por la crisis que sufre la ciudad. Será a las 12.00 en la plaza de Luxemburgo de Bruselas, junto a la explanada Simone Veil, para expresar el apoyo y la solidaridad de las instituciones europeas. Ambos grupos se han coordinado para celebrar esta cita.

El jefe de la Delegación española del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, y el de Vox, Jorge Buxadé, han defendido la necesidad defender una ciudad que "ha sufrido uno de los ataques híbridos a la integridad territorial de la Unión Europea más graves de los últimos años".

Ambos grupos denuncian que miles de inmigrantes permanecen aún en la ciudad y el Gobierno pretende trasladarlos a la península, lo que rechazan los gobiernos autonómicos, tanto aquellos en los que el PP gobierna en solitario, como en los que lo hace en coalición con la formación de Santiago Abascal. Piden que todos los inmigrantes sean devuelto a Marruecos, incluido los menores.

La concentración de la próxima semana busca denunciar la grave crisis humanitaria, sanitaria y social que sufre la ciudad. Tanto González Pons como Buxadé han instado a las instituciones europeas a que "expresen su apoyo y solidaridad con los ceutíes", después de que la Comisión Europea haya comunicado que todos deben ser devueltos.

El Pacto Migratorio y de Asilo aprobado recientemente en Bruselas permite su retorno urgente, de ahí que el Gobierno haya anunciado que modificará las leyes de Asilo y Extranjería para adecuarlos al marco europeo y que pueda procederse a su regreso inmediato. Un giro que busca reconducir la grave crisis desatada en Ceuta, después de un mes de vacaciones de Pedro Sánchez que ha abocado a la ciudad al caos.