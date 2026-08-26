El Consejo de Ministros se reunía este martes por primera vez tras las vacaciones estivales, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha disfrutado como hace cada año —en La Mareta, Lanzarote— pese a la marabunta de inmigrantes que entró el pasado 30 de julio en Ceuta, desatando el caos. Los ceutíes esperaban como agua de mayo a que el jefe del Ejecutivo terminara su estipulado descanso con la esperanza de que llegaran las soluciones que devolvieran la normalidad perdida a la ciudad.

Miles de irregulares permanecen descontrolados en territorio español. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se quejan de no tener instrucciones claras sobre cómo actuar ni medios para contener la amenaza que supone que estos ilegales campen a sus anchas por la ciudad autónoma. Veinticinco días después del inicio de la crisis migratoria, el Gobierno anunció el mando único para Ceuta que hasta ese momento se había negado a activar.

Lo hizo sin pudor ni lamentaciones. Y mucho menos dimisiones por no haber tomado antes la decisión. Para terminar de acabar con la paciencia de los ceutíes, cuando el Consejo de Ministros se reúne y empieza a actuar, a 25 de agosto, aprueba un real decreto por el que se destinan distintos recursos y espacios públicos, tanto de titularidad nacional como de la ciudad autónoma, para acoger a los inmigrantes invasores.

Entre ellos, figuran los polideportivos municipales de Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, Guillermo Molina y Díaz-Flor —todos ellos cubiertos y dos con piscinas climatizadas— además del aparcamiento de embolsamiento de Loma Colmenar, el Hospital Militar y la antigua fábrica de harinas. Como era de esperar la medida no ha sido bien recibida por los vecinos de Ceuta, que este mismo martes se manifestaban masivamente.

La relación de los recursos que dependen de la Administración General del Estado y que se han incluido en el real decreto es amplia: terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa en Loma Margarita, instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería, los del Ministerio de Transición Ecológica de la explanada del Guano, terrenos que no se encuentren en uso en el Acuartelamiento Coronel Fiscer y el polideportivo del IES Puertas del Campo.

Ceuta recurrirá a la justicia

La reacción del Gobierno ceutí ha sido inmediata. Recurrirá a "todos los mecanismos legales necesarios" para impedir que sus polideportivos y demás espacios públicos sean utilizados para acoger a los inmigrantes que se quedaron en sus calles tras asaltar la ciudad. La indignación del Ejecutivo de Juan Jesús Vivas es mayúscula debido a que ninguno de los espacios municipales mencionados aparecía en un listado previo de posibles emplazamientos que el Gobierno le habría remitido el pasado domingo.

"No estamos de acuerdo con el uso de esas instalaciones", han señalado fuentes del Ejecutivo de la ciudad autónoma que además advierten de que destinar estos espacios exclusivamente para los inmigrantes ilegales podría aumentar la tensión con los residentes en los barrios en los que se encuentran. Las medidas que se adopten deben ir dirigidas a que los ceutíes puedan recuperar sus vidas, tal y como eran antes de la invasión. Y esto será "un problema para la convivencia".

El Gobierno de Vivas, por tanto, no comparte esta planificación y reclama que la respuesta a la emergencia se articule mediante espacios que no interfieran en los servicios ordinarios que reciben los ceutíes. El ministro Ángel Víctor Torres, máximo responsable del mando único —que se mantendrá hasta el 31 de diciembre— ha señalado que la propuesta es "modificable y flexible" para calmar los ánimos. Pero a estas alturas de la crisis, los ceutíes necesitan más que palabras.