Así se la juega la Guardia Civil en la costa andaluza: 20 patrulleras contra 600 narcolanchas

Los guardias civiles que trabajan en la costa andaluza se sienten indefensos ante los narcos, cada vez más violentos y mejor equipados, desde que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidiera en 2022 suprimir —en contra del criterio de Fiscalía— la exitosa unidad de élite contra el tráfico de drogas OCON Sur, que en cuatro años de vida había logrado practicar más de 12.000 detenciones e incautar alrededor de 1.400 toneladas de droga.

Las seis provincias del Plan Especial del Campo de Gibraltar (Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada y Sevilla) reúnen 13.448 efectivos, lo que supone solo el 17,8% de la plantilla nacional de la que dispone el Instituto Armado, mientras soporta el 61,7% de la droga aprehendida en España. Si analizamos recursos materiales, tampoco es que los agentes estén muy respaldados.

🚨 200 km de costa malagueña. Solo una patrullera operativa. Y el narco campando a sus anchas. 💬 Nuestro compañero Rafael Sánchez, portavoz de AUGC en Málaga, lo resume sin rodeos:

«No se puede exigir el heroísmo de los guardias civiles cuando se les niegan los medios más… — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) May 26, 2026

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, recogidos en un informe de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que desmonta la versión del Gobierno sobre las consecuencias de la eliminación del OCON Sur, alrededor de veinte patrulleras de la Guardia Civil, muchas de ellas anticuadas o en mal estado, se enfrentan a unas seiscientas narcolanchas, en su mayoría mucho más potentes que las embarcaciones de la Benemérita, en el área del Estrecho.

De hecho, la organización de profesionales hace hincapié en "el estado real de la flota". Se trata de "embarcaciones diseñadas para navegaciones menos exigentes que las que imponen las operaciones antidroga" que, "ante la falta de presupuesto" para su reparación y mantenimiento, acaban declarándose "inoperativas" o —peor aún— acaban poniéndoles en peligro. Recuerdan desde AUGC el caso de los compañeros que fallecieron el pasado 8 de mayo.

Germán Pérez González —de 55 años— y Jerónimo Jiménez Molero —de 56— murieron durante una persecución a alta velocidad, a unas 80 millas de la costa onubense. "AUGC había trasladado antes a la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales cuatro medidas", aseguran en su informe, que "fueron rechazadas con el argumento de que debía ser la propia tripulación quien valorase el riesgo de cada intervención".

Entre ellas estaban incluidas la "limitación del uso de semirrígidas sin protección en actuaciones hostiles" y la "revisión del sistema de activación de las patrulleras HS60". Se desestimaron. Algo a lo que hay que sumar que en el Campo de Gibraltar, aseguran, "los narcos hacen seguimientos a las fuerzas del orden y les intentan meter miedo, incluso echando mano de coacciones que involucran a sus familiares". AUGC exige que esto "deje de tratarse como anécdota".

Huelva, a la cabeza

"El Gobierno lleva cuatro años vendiendo la disolución del OCON Sur como una reorganización sin coste. Los datos dicen otra cosa", señala el secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Diego Madrazo, en declaraciones a Libertad Digital. Según los datos que manejan, las detenciones relacionadas con el narcotráfico han bajado un 15% en Andalucía, mientras que han subido más de un 5% en el resto de España.

Huelva es en la actualidad la provincia con mayor carga de narcotráfico por efectivo en España y registra 216,7 kilogramos de droga por detención, casi trece veces la media. Y esto con la mitad de la plantilla que tiene la vecina Cádiz. "Eso no es un dispositivo que funciona con margen de mejora, es un dispositivo que se ha quedado corto frente al fenómeno que tiene que combatir", asevera Madrazo.

Los narcos ya no tienen miedo

"El 16 de agosto murieron cuatro personas en la calle, en pleno día, por disparos de arma larga: una mujer embarazada de ocho meses, el bebé que esperaba, su madre y un menor de dieciséis años", ha recordado el portavoz de AUGC a este periódico en referencia al enfrentamiento entre clanes de la droga que se registró en el municipio onubense de Isla Cristina.

"Cuando la Fiscalía Antidroga tiene que dictar una instrucción para perseguir como piratería los ataques contra nuestras patrulleras, y cuando una portavoz del propio Ministerio reconoce en el Congreso que los narcos amenazan a las familias de los agentes, no estamos hablando de un problema de percepción", asevera. "Estamos hablando de un territorio donde el Estado ha perdido capacidad de disuasión".