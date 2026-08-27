Aznar, desde Ceuta: "Solo cabe la firmeza, la debilidad es siempre provocadora"

"En Ceuta se ha violado la integridad territorial de España", ha aseverado el expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, durante su visita a la ciudad autónoma en medio de la crisis provocada por la invasión masiva de inmigrantes irregulares desde Marruecos registrada el pasado 30 de julio y la ineficaz gestión del Gobierno, que tardó 25 días en activar un mando único y negó la gravedad de la situación durante todo ese tiempo.

"Por eso, la primera obligación que debe asumirse es la de recuperar el orden, la seguridad y la normalidad tan notoriamente conculcados desde hace ya más de un mes", ha continuado Aznar. "La soberanía nacional no tiene vacaciones", ha añadido en clara alusión a la parada estival del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien decidió continuar con su plan de descanso pese al caos desatado en Ceuta como consecuencia del asalto.

"Esta ha sido la mayor, pero no la primera avalancha", ha recordado el expresidente del Gobierno, al que —recordemos— le tocó lidiar con el conflicto de Perejil, que inició Marruecos al enviar a sus gendarmes a acampar en el islote español e izar su bandera en el año 2002. "Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional", ha afirmado. "Solo cabe la firmeza, la debilidad es siempre provocadora".

"Es necesario un completo cambio de rumbo en la dirección política del país: para que cuando la nación sea puesta a prueba, todo el mundo tenga muy claro que el Estado responderá", ha argumentado el presidente de FAES, José María Aznar, que ha viajado hasta Ceuta para mostrar su solidaridad con los ceutíes y su respaldo al presidente de la ciudad autónoma.

"Lo que debe ocuparnos es lo que piensan y sienten los ceutíes, no lo que se piense o se diga al otro lado de la frontera", ha añadido. "Urge acabar con todas las incertidumbres", ha abundado, "con las que nublan el presente" de Ceuta y también de Melilla. "Pero, sobre todo, urge acabar con las incertidumbres que amenazan su futuro, porque es el de todos", ha destacado Aznar. "Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el de España".