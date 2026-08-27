Bolaños respalda a Marlaska frente Robles: "No hubo ninguna información previa de la magnitud del asalto"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha esquivado en su intervención inicial la polémica sobre el papel del CNI en la invasión de Ceuta. En pleno choque interno en el Gobierno a cuenta de este asunto, y pese a comparecer en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Bolaños sólo ha abordado la cuestión en su respuesta a los grupos para respaldar la versión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, frente a lo dicho por la titular de Defensa, Margarita Robles.

"El Gobierno de España no tenía información previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas, esta es la realidad", ha dicho, posicionándose al lado del delegado del Gobierno en Ceuta y también del ministro Ángel Víctor Torres, dejando claro que es la versión oficial que ha asumido el presidente, Pedro Sánchez, lo que deja en una posición muy difícil a Robles dentro del Gobierno.

Bolaños también ha salido en defensa de las vacaciones del jefe del Ejecutivo: "¿De verdad piensan que porque no se esté en Madrid no se está trabajando?", ha preguntado de forma retórica, asegurando que Sánchez "ha estado al teléfono dando instrucciones todos los días" y "ha trabajado en un día más que otros en muchos días".

El ministro de la Presidencia ha atribuido el ataque a los "bulos" propagados en redes sociales, como hiciera su compañera Margarita Robles, negando la responsabilidad de Marruecos: "No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o impulsado la entrada masiva de inmigrantes", ha dicho, acusando a PP y Vox "de lanzar insidias y sospechas con un país vecino con el que hay que cooperar". "Necesitan un curso acelerado de diplomacia básica", remataba.

Según ha dicho, "no he hablado nunca con el ministro de Justicia marroquí de ninguna ciudad española", después de que éste haya cuestionado la españolidad de Ceuta y Melilla. Según ha dicho Bolaños, ambas ciudades "son tan españolas como Barcelona, Vigo o Málaga".

"No es patriota ser insolidario"

El ministro ha defendido que la prioridad, ahora, es la "repatriación, reagrupamiento o asilo de los que permanecen de manera irregular en Ceuta", y ha reprochado a PP y Vox no acoger a los menores: "No es muy patriota", ha dicho, entre quejas de los diputados de ambos partidos.

Bolaños se ha referido de forma muy breve al cese de la responsable de prensa de Seguridad Nacional, única persona que ha sido apartada de su puesto en esta crisis. "Son decisiones de sus superiores que yo no tengo nada que decir", ha dicho de forma muy escueta. Fue cesada por informar de que más de 45.000 personas habían cruzado la frontera. Luego se supo que fueron más de 70.000.

Las portavoces de PP y Vox, Cuca Gamarra y Pepa Millán, han recordado a Bolaños la emboscada sufrida por los militares españoles que han sido agredidos este jueves, por no ser reconocidos agentes de autoridad. "Les tienen atados de pies y manos", ha criticado Gamarra. Por su parte Millán ha acusado al Ejecutivo de "buscar un estallido social".