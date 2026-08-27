Pijus Magnificus Sánchez está al teléfono

El ministro Bolaños, aficionado a ponerse sobre una bici eléctrica con maillot y zapatones, ha dado una valiosa información sobre cómo se ha gestionado, por así decir, la situación en Ceuta, situación que ha pasado extrañamente de la normalidad absoluta –"otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez"– a un estado que el Gobierno y los medios bondadosos califican de "crisis humanitaria". En el Congreso, el ministro reveló que el presidente del Gobierno, contra lo que parecía y denunciaron los cenizos habituales, no ha estado ausente todo este tiempo. Porque sabe bien Bolaños, incrédulo ante las preguntas, que estar de vacaciones al borde del mar, asistiendo a un importante curso de buceo, por si alguna vez hay que bordear algún espigón sin ser visto, no impide a un fenómeno como Sánchez una dedicación plena a sus labores. "Ha estado al teléfono dando instrucciones todos los días", declaró tajante, no sin calcular que un solo día de trabajo del presidente –en agosto, otros meses no aclaró– vale mucho más que el de algunos portavoces.

A callar todo el mundo. Sánchez ha dado instrucciones diarias por teléfono, fuese móvil o fijo, como a la antigua –un buen teléfono rojo y que se ponga Peter Sellers–, fuese por Zoom o por ceca, de la ceca a la Meca, fuese por videoconferencia en la postura del loto, y el resultado de esta cotidiana dirección telefónica, quizá ajustada al horario de verano, que no todo va a ser curro, es el que se ha visto y se está viendo. Diez mil de los que irrumpieron siguen ocupando calles, plazas y playas de Ceuta, cuando no algún colegio, con el apoyo de las ONG que se nutren de las subvenciones que reciben para atenderlos, y algunos, ya envalentonados, exploran los límites de las instrucciones presidenciales enfrentándose a las fuerzas de seguridad o atacando a pedradas un vehículo militar cuyos ocupantes tienen que llamar al 112 para que los auxilien. El Ejército llamando a Emergencias. Es como de Gila, pero es. ¡Que llamen a Pedro Sánchez, que está al teléfono!

Las órdenes de Pijus Magnificus Sánchez para lidiar con lo de Ceuta están a la vista y nadie puede reírse so pena de latigazos. El principio primordial es que todo debe hacerse con un respeto absoluto por los derechos humanos de los que llevaron a cabo un "ataque y una violación de la integridad territorial de España", en definición del propio Pijus. Podrá sorprender, pero la doctrina Magnificus es que hay que respetar más los derechos del atacante que del atacado, especialmente cuando el atacado es tu país. Si fuera al revés, no sabemos cómo sería la doctrina, pero de momento es la que es y se sigue a pies juntillas.

La sigue, claro, la ministra García, que ha formulado un axioma fundamental: "Los migrantes no traen enfermedades", y quiere vacunarlos, obviamente, para que los ceutíes no puedan contagiarles nada. La sigue la ministra Rego, que va a garantizar el garantismo, valga lo redundante, trasladando a cientos de menores a la península para confirmar a redes, mafias y familias marroquíes que pueden seguir mandando menores a España, que al Gobierno –y a las ONG– les encanta hacerse cargo de ellos. Y hasta la fiscal general Peramato, sigue la doctrina: que no se diga que permanece impávida ante la vulnerabilidad de las menores que formaron parte del ataque y la violación de la integridad territorial de España.

Si por él fuera, Pijus ya hubiera trasladado a la península a los diez mil, para ahorrarse las imágenes caóticas y tercermundistas que dañan su magnífica reputación. El problema es que más de veinte países de la UE han dicho que ni uno puede entrar en el espacio Schengen, pero tiempo al tiempo. En cuanto miren para otro lado esos países bordes, los traslada. Sólo tiene que esperar el momento adecuado para engañar a los europeos. En lo demás, va a desconectar, como ha hecho de forma ostensible, y como instruye el gran dogma que ha presidido su conducta política: no importa la realidad, sino cómo se cuente. Aún ha tenido Bolaños el valor de asegurar que esta es la época en que "el Estado está más presente en Ceuta". Pues sí, como nunca antes.