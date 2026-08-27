Del espionaje del móvil de Sánchez a la invasión de Ceuta: todos los actos de sumisión a Marruecos tras Pegasus

¿Por qué Pedro Sánchez no se atreve a responder a Marruecos? ¿Por qué nos mandan una invasión de 80.000 personas y Sánchez ordena a su ministro Albares que se responda a Italia en vez de hacerlo con Marruecos? ¿Por qué sale el Gobierno en pleno a agradecer la colaboración del mismo Marruecos que nos invade? ¿Por qué alimentamos energéticamente a Marruecos mientras nos invade?

Se trata de las preguntas que se hace una inmensa mayoría de personas al ver la sumisión y cobardía del Gobierno de Sánchez con Marruecos.

Y es complicado no responder a esa pregunta con un hecho: el espionaje del móvil de Pedro Sánchez por Marruecos y por medio del sistema Pegasus. Esta es la lista de lo que ha ocurrido desde que el móvil presidencial fue infectado y vaciado por Marruecos.

Los ataques principales al móvil de Sánchez, según la propia versión oficial, sucedieron entre mayo y junio de 2021. El primero de los ataques extrajo 2,6 GB de datos del móvil presidencial. El segundo, 130 MB. La misma versión no descarta infecciones posteriores de menor entidad. Todo ello fue admitido en 2022 en rueda de prensa por el propio Félix Bolaños, que ahora se empeña en asegurar que es un bulo relacionar el Pegasus con Ceuta.

En las mismas fechas no sólo se espió el móvil de Sánchez. También el de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior y responsable, por lo tanto, del control de la inmigración por la Policía y Guardia Civil. También el de Margarita Robles, ministra de Defensa y responsable, por lo tanto de la defensa de la integridad de nuestras fronteras. Y también el de Luis Planas, ministro de Agricultura, una de las principales áreas de choque y competencia de España con Marruecos.

Pues bien, tras esos espionajes, que el propio Gobierno deslizó en su momento que procedían de Marruecos, ha ocurrido todo lo siguiente:



El mismo mayo de 2021 se produjo la primera invasión de Ceuta con 10.000-12.000 personas procedentes de Marruecos. Marzo de 2022: España modifica su postura histórica con respecto al Sáhara Occidental y acepta la tesis de Marruecos de que ese territorio debe integrarse al Reino de Mohamed VI. Abril de 2022: Sánchez y Mohamed VI realizan su declaración conjunta para oficializar el cambio de postura de España y asumir una nueva era de "partenariado" en las decisiones que afectasen a ambos países. Septiembre de 2022: Marlaska disuelve la unidad antidroga del sur de España, de nombre OCON-SUR. Se trataba de una unidad de la Guardia Civil con unos resultados abrumadores en el control de una droga que, de una manera más que predominante, procedía y procede de Marruecos. Febrero de 2023: Sánchez presenta el plan de inversión de 800 millones de euros en Marruecos. Febrero de 2025: Sánchez amplía su apoyo financiero y pone a disposición de Marruecos un sistema de préstamos para que el rey alauí compre trenes por valor de 750 millones para el país africano. Mayo de 2025: Sánchez sigue impulsando el apoyo financiero a Marruecos: otros 340 millones destinados a una desaladora en Casablanca. Julio de 2026: Ceuta vuelve a ser invadida. Ahora con 80.000 personas procedentes de Marruecos.



Todo ello sin contar con las innumerables partidas menores de apoyo inversor, financiero o de pago directamente por un control de la inmigración que ni están ni se les espera.