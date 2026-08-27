El caos por Ceuta desata la mayor crisis interna del Gobierno y con sus socios

El Gobierno sufre estos días la mayor crisis interna que ha padecido desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Ninguno de los graves problemas a los que ha tenido que hacer frente había derivado, hasta ahora, en un enfrentamiento público entre ministros del PSOE, a lo que se suma la incapacidad del jefe del Ejecutivo para decidir la fecha en la que acude al Congreso, dada la presión de sus socios.

El caos inicial en la gestión de la crisis ha derivado en un duro enfrentamiento entre los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, sobre si el CNI informó antes de que se produjera la invasión. Un choque que se ha extendido al delegado del Gobierno en Ceuta, tras ser señalado por la ministra, y que negó en un comunicado disponer de información previa. El ministro encargado de coordinar la crisis, Ángel Víctor Torres, ha respaldado la versión de Marlaska pese a sus incongruencias, para eludir responsabilidades.

El descontrol sobre la situación se ha percibido incluso a la hora de anunciar la comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados. Moncloa informó a primera hora de este miércoles de que acudiría el 9 de septiembre, en el primer Pleno ordinario del nuevo período de sesiones que arranca el próximo 1 de septiembre.

La decisión se conocía a unas horas de que se celebrara la Diputación Permanente, donde el PP iba a solicitar la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo. Los socios, como Junts o Podemos, mostraron su voluntad de apoyar la iniciativa, lo que forzó al Gobierno a rectificar el día, y anunciar que Sánchez acudiría al Parlamento el 3 de septiembre en un Pleno extraordinario convocado para la ocasión.

En medio de la crisis, los de Puigdemont doblaban la apuesta al registrar, de nuevo, una iniciativa para lograr la cesión de competencias migratorias para Cataluña retocando el preámbulo como guiño a Podemos para lograr su apoyos. Una forma de elevar más todavía la presión al Ejecutivo para intentar sacar tajada de su debilidad.

El presidente ha perdido, incluso, el manejo de los tiempos. Una baza de la que siempre ha gozado en anteriores ocasiones, y que le ha servido para pillar desprevenida a la oposición o para diluir los asuntos más espinosos a los que ha tenido que hacer frente. La prueba es el giro de timón dado a su regreso de vacaciones de La Mareta para intentar reconducir la situación.

El giro de 180 grados en la crisis

Anunció el mando único, la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional y las reformas de las leyes de Asilo y Extranjería, medidas todas ellas pedidas por el PP y que se negó a tomar al inicio de la crisis. El día que el Ejecutivo pretendía tirar de propaganda y simular que tomaba las riendas de la situación, el choque entre Marlaska y Robles daba al traste con la estrategiac dejando al PSOE descolocado y sin rumbo, más allá de ir reaccionando tarde y mal a los acontecimientos.

Los enfrentamientos vividos hasta ahora en el seno del Gobierno se habían producido entre departamentos de distinto signo político. La ley del solo sí es sí es un ejemplo del choque que tuvo lugar entre el PSOE y Podemos, que después se ha vivido también con Sumar a cuenta de, por ejemplo, la política exterior. Sin embargo, los socialistas parecían un bloque unido por el puño de hierro que siempre ha ejercido Sánchez ante los suyos.

Una unidad rota en los últimos días, no solo por el choque entre ministerios, sino por las aspiraciones sucesorias que ha exhibido otro ministro, Óscar Puente. La sensación de fin de ciclo cunde desde hace tiempo en el PSOE, pero en las últimas semanas se ha agudizado hasta el punto de que Robles es considerada ya un verso suelto que parece haber asumido el fin de la era sanchista.

Ocurrió también con las comparecencias en el Senado. La ministra de Defensa mostró su voluntad de acudir, provocando una sacudida interna en el Ejecutivo. Sánchez impuso su voluntad, pero el choque fue público y notorio, implicando de paso a las instituciones parlamentarias. Lo mismo ha ocurrido con la posición sobre Marruecos, que la ministra no ha cuestionado abiertamente, aunque sí se ha mostrado algo más crítica por su responsabilidad en la invasión.