La IN y sus asesores

En un momento histórico en el que la Inteligencia Artificial (IA) parece absorber el interés incluso de la población más alejada de las tecnologías avanzadas, de los algoritmos… se me permitirá, en estas líneas, referirme a la Inteligencia Natural (IN), en trance de olvido y marginación.

Una referencia para recordar que la IN es una condictio sine qua non para que ese mundo de la asesoría, personal o instrumental, se traduzca en eficacia del asesorado y no en mera cobertura de la ignorancia de quienes tienen que decidir.

El momento actual es muy propicio para ello. Deben ser muy pocos los españoles que conocen o a los que simplemente les suenen los nombres de ministros del actual Gobierno. Los más conocidos los tenemos presentes seguramente por sus carencias, por sus contradicciones o por la falta de entereza para mantener opiniones distantes de las de quien los nombró.

¿Acaso se pretende que los asesores suplan las carencias de los asesorados? ¿Cómo puede un asesor cumplir su tarea cuando la necedad del asesorado impide el simple diálogo profesional?

Pero algo debe de tener la contratación de asesores gubernamentales cuando aquellos 599 de enero 2018 –momento previo al presidente Sánchez–, se han convertido en 959, además de otros 47 para los Organismos Autónomos; un total de 1.006 asesores contratados desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

Por ello, ante esa fiebre del Gobierno por los asesores es necesario preguntarse si un asesor puede adentrarse en su misión asesora, cuando el asesorado quizá carezca del nivel de inteligencia natural (IN) que le permita descubrir sus propias carencias y, más aún, le permita comprender la forma de resolverlas; todo ello en aras de un Gobierno más eficaz, en beneficio de todos los españoles.

En el orden natural de las cosas, ¿no debería exigirse un nivel de inteligencia adecuado en quienes van a ser asesorados para poder aprovechar los dictámenes y opiniones de los asesores?

En este sentido, me he mostrado siempre reacio a aceptar como correcto el decir de no pocos, expresado en los siguientes términos: "Si los que vemos son como son, qué se puede esperar de los que no se ven".

Los incluidos en los que vemos y en los que no se ven, son más que evidentes: los primeros son los responsables de los Ministerios, es decir los ministros, que en ocasiones pontifican sobre lo que no conocen o se hacen visibles, para ser conocidos/elegidos en unas elecciones; los segundos, los que no se ven, son los asesores, rodeados de tal secretismo que raramente se publicita la procedencia de una opinión o de la solución a un problema.

Pues bien, así como rechazo de plano aquella equivalencia entre los que vemos y los que no se ven, mi problema se centra en la escasa exigencia de inteligencia para los que vemos, a fin de poderse beneficiar de los dictámenes y opiniones de los asesores. De no ser así, la labor de los asesores será estéril no por déficit de sus conocimientos, sino por escasez intelectual de quienes deben aprovecharlos.