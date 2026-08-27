Mónica García evita hablar de una "crisis sanitaria" en Ceuta y defiende que "los migrantes no traen enfermedades"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acudido este jueves a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional celebrada en el Congreso con una visión muy clara sobre la situación sanitaria vivida en Ceuta a raíz de la llegada masiva de más de 70.000 migrantes: ha vuelto a negar que se haya producido un colapso del sistema sanitario y ha defendido que "los migrantes no traen enfermedades" sino que "las contraen aquí ante las malas condiciones".

Es por eso que García ha situado el principal problema sanitario no dentro de los hospitales, sino en las condiciones en las que se encuentran actualmente las personas migrantes en la ciudad. Hacinamiento, falta de higiene, agua potable y techo son, a su parecer, los factores que concentran el riesgo real de transmisión de enfermedades. "Mis palabras defienden a la población ceutí del alarmismo. La ultraderecha lleva años asociando migración, delincuencia y enfermedad, y es falso y es xenófobo", ha denunciado.

Durante los más de cincuenta minutos que ha durado su primera intervención, la ministra ha evitado hablar de "crisis sanitaria" y ha preferido referirse a "una crisis humanitaria con una derivada sanitaria". Una elección de palabras que después ha sido cuestionada por los portavoces de PP y Vox, que han replicado su visión alegando que en los documentos oficiales de su propio ministerio la situación aparece denominada como "crisis sanitaria".

Tampoco García ha hecho referencia al papel del CNI en el salto masivo de migrantes a la ciudad autónoma, pese al choque interno en el Gobierno sobre este asunto. El PP sí le ha reclamado explicaciones al respecto, aunque sin éxito.

"Esta no es la imagen del colapso"

Sobre el funcionamiento del sistema sanitario ceutí, la ministra ha asegurado que en estas semanas no se ha suspendido "ni un quirófano" ni "una consulta" y que se han creado circuitos diferenciados para evitar interferencias con la atención a los ceutíes. Entre los datos, ha puntualizado que el hospital llegó a tener un 55% de ocupación en el momento de mayor presión y que actualmente solo quedan 17 migrantes ingresados. "Frente a este relato interesado y alarmista, vuelvo a repetir que las urgencias han atendido con un aumento en la demanda asistencial innegable, pero sin dejar de atender a ninguna persona autóctona. Lo siento mucho, pero esta no es la imagen del colapso", ha reiterado.

En cuanto a las enfermedades detectadas entre los migrantes, ha enumerado tres casos investigados de tuberculosis sin nuevos casos confirmados; tres de varicela —uno descartado y dos pendientes de confirmación—; alrededor de 60 gastroenteritis y varios casos de sarna.

En esta parte, García ha criticado las declaraciones del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que pidió el confinamiento de los migrantes afectados con enfermedades contagiosas por estar "basada en la ignorancia o mala fe". ¿PP y Vox están diciendo que se confinen las gastroenteritis, las tuberculosis? Eso es contrario a la evidencia científica, pero sobre todo es contrario a la legalidad. No lo vamos a hacer ni ahora, ni nunca", ha aseverado.

Así, la ministra ha anunciado que, si la cadena logística lo permite, la próxima semana comenzará la vacunación de la población migrante tras la llegada de las dosis donadas por las comunidades autónomas. "Por supuesto serán repuestas", ha aclarado más tarde al ser preguntada por esto.

Entre las prioridades del ahora, García ha situado como la principal sacar a las personas migrantes de las condiciones de hacinamiento. Sobre esto, la ministra ha criticado la actitud que adoptó inicialmente el gobierno ceutí de Juan Jesús Vivas y ha llegado a afirmar que fueron esas "dificultades" y esa "falta de emplazamientos" las que "retrasaron la salida de muchas personas de las condiciones insalubres cuando la prioridad sanitaria número uno exigía ofrecerles agua, techo, higiene y saneamiento".

No obstante, ha señalado que el pasado 16 de agosto se produjo un cambio de actitud por parte de Vivas, que ha puesto nuevos espacios a disposición de Sanidad. Ahora, el objetivo inmediato de García sería alcanzar durante la próxima semana una capacidad de alojamiento para 4.000 de estas personas.

Al final de su intervención, la ministra ha pedido "no utilizar ninguna emergencia como artefacto político ni como elemento alarmístico para introducir debates tóxicos y xenófobos". "Todos los bulos y todo aquello que no esté amparado en la evidencia científica es perjudicial para la salud de la población ceutí y de la población migrante", ha terminado.

Tras esto, la portavoz del PP, Carmen Fúnez, ha acusado a García de atribuirse un mérito que corresponde a los sanitarios. "Usted ha venido a justificar su relato y a no asumir ningún tipo de responsabilidad. Usted llegó tarde antes, durante y después de la crisis", le ha reprochado. La popular le ha reclamado saber cuándo se activó el plan sanitario, qué medidas se adoptaron y cuándo recibieron los profesionales las instrucciones por escrito. "Ellos nos trasladan que trabajaron sin ningún tipo de protocolo específico. No nos valen por WhatsApp", ha advertido.

Además, desde el PP le han recriminado que haya tardado tres años en visitar Ceuta a pesar de ser la principal responsable sanitaria: "Ha tenido que haber una crisis de este calibre para que usted visite Ceuta y a pesar de eso llegó 17 días tarde. Por eso se lo digo con toda claridad que prevenir no es estigmatizar, cribar no es discriminar, diagnosticar no es señalar, investigar contactos no es perseguir, aislar a un enfermo no es xenofobia y vacunar tampoco".

"No se puede llegar tarde a un sitio en el que ya estamos", le ha respondido más tarde García a la del PP. "Si llegar tarde significa haber ido antes a hacer expulsiones ilegales, el Gobierno no ha llegado tarde, es que no va a llegar nunca. Si llegar tarde es expulsar de manera ilegal, el Gobierno no va a llegar nunca", ha avisado.